Prefeitura está perto de concluir negociações para atrair gigantes do varejo

A prefeitura está prestes a concluir acordo com duas gigantes do varejo interessadas em entrar ou expandir seus negócios na capital baiana. As conversas mais avançadas são conduzidas com a Leroy Merlin, rede francesa de material de construção e produtos para decoração que atua em mais 11 países. De acordo com fontes do Palácio Thomé de Souza, a empresa já decidiu inaugurar sua primeira filial na Bahia, restando só detalhes referentes à obra, que será erguida na região do Shopping Bela Vista. A chegada da Leroy Merlin faz parte da ofensiva da prefeitura para aquecer a economia da capital e alavancar empregos.

Doces sonhos

Outra negociação em estágio acelerado é com o Pão de Açúcar. Com duas unidades em Salvador, a rede de supermercados do segmento premium planeja ampliar suas operações na cidade. Ao mesmo tempo, o grupo que detém o controle do Pão de Açúcar iniciou tratativas para converter o Extra da Paralela e da Rótula do Abacaxi em lojas do Assaí Atacadista, da qual também é proprietária.

Mola de propulsão

Em outro flanco, o prefeito ACM Neto (DEM) vai apresentar nas próximas semanas um pacotaço de incentivos para estimular a indústria da construção civil e o mercado imobiliário na capital. As novas medidas, que serão adicionadas ao programa Salvador 360º, ainda estão mantidas sob sigilo pela equipe do prefeito. Sabe-se apenas que contempla a maioria das principais reivindicações feitas por empresários desses dois setores. Ao mesmo tempo, ACM Neto acenou com propostas para impulsionar a área economia criativa em 2019. A meta do democrata é fazer da cidade um polo nacional do segmento.

Pontas soltas

O diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo, instaurou processo administrativo disciplinar para apurar negociatas envolvendo uma ex-servidora do órgão, vinculado à Secretaria Estadual de Cultura. Há fortes suspeitas de que uma empresa da qual a investigada é sócia firmou contratos com o governo Rui Costa (PT) ao longo de 2016, em afronta à Lei estadual 6.677/94. O dispositivo proíbe transações entre o estado com empresas que tenham em seus quadros de administradores servidores, mesmo que em cargo temporário.

Cena de cinema

Entre integrantes da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, a delação do ex-executivo da OAS Manuel Ribeiro Filho vem sendo chamada de “Inferno na Torre”, clássico do cinema nos anos 1970. O apelido faz duas referências óbvias: a construção da Torre Pituba, sede da Petrobras em Salvador que é alvo da Operação Sem Fundos, 56ª etapa da Lava Jato, e os depoimentos de Ribeiro Filho, cujo teor é potencialmente explosivo para petistas graduados da Bahia.

Apos o temporal

Após quase uma década de sucessivas perdas, representantes e empresários do setor hoteleiro em Salvador andam bastante animados com as projeções para 2019. Em encontros recentes, revelaram que as estimativas fechadas até agora apontam para a quebra de recordes históricos.

Fechamos acordo e vamos apoiar Nelson Leal Adolfo Menezes, deputado estadual do PSD, ao retirar seu nome da disputa pela presidência da Assembleia em favor do candidato do PP





Pílula

Outro tom - Em meio ao anúncio de cortes de cargos no Poder Executivo, o governador Rui Costa abriu o segundo escalão do Palácio de Ondina para o irmão do deputado estadual Eduardo Salles (PP). Recentemente, Rui nomeou Cláudio Salles para a direção da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Resta saber se a tesourada prometida por Rui vai atingir também o apadrinhamento político ou só a arraia miúda.





Jairo Costa Júnior, com Luan Santos