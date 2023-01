Prefeitura estuda ampliar vagas de ambulantes para o Carnaval

Após uma mobilização grande de interessados em trabalhar como ambulantes nas últimas festas populares em Salvador, a prefeitura estuda uma maneira de ampliar a oferta de vagas. Segundo o prefeito Bruno Reis, não houve mudança no cadastro, mas houve um aumento de demanda este ano.

"Não houve nenhuma mudança de cadastramento para os ambulantes para as festas de Salvador. Está sendo feito da mesma forma que é feito há 10 anos. O que há é uma pressão social, agravada pela pandemia, das pessoas que querem e precisam trabalhar para ter uma renda e garantir o seu sustento", analisou o prefeito.

No Festival Virada, após um apelo dos trabalhadores, a prefeitura conseguiu organizar um local alternativo para que os ambulantes pudessem trabalhar. Agora, analisa como ampliar as vagas para o Carnaval. "Estamos vendo se tem como ampliar os espaços para que os ambulantes possam trabalhar, mas precisamos equilibrar o espaço para o folião e para o ambulante e é isso que estamos fazendo. Não adianta ter ambulantes e não ter o folião para comprar", afirmou o prefeito.

Segundo ele, a prefeitura também está analisando os critérios que devem ser seguidos na hora do cadastro. "Estamos discutindo critérios: primeiro, que seja de Salvador; segundo, aqueles que trabalham com isso de forma permanente, em todos os eventos, sejam públicos ou privados, e pedem licenciamento. Essa ferramenta vai ter todas essas informações para quem já trabalhou em festas anteriores, quem trabalha em mais eventos, tenha alguma prioridade para quem vai só nesse momento fazer um "bico". Vamos buscar a validação do Ministério Público par essa prática", explicou o prefeito.

Reis também comentou sobre os acampamentos que têm sido montados pelos ambulantes próximo à sede da Secretaria da Ordem Pública (Semop) desde o início do mês. "Não vai ser através da pressão que vai resolver o problema. Nós ainda vamos lançar o credenciamento para o Carnaval".

*com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo