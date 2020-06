Prefeitura estuda liberar treinos presenciais na próxima semana

O retorno da dupla Ba-Vi às atividades nos seus respectivos centros de treinamentos parece cada vez mais próximo de acontecer. Os clubes estão com as atividades interrompidas desde março por causa da pandemia de covid-19 e ainda aguardam a autorização das autoridades de saúde, mas nesta quarta-feira (10) o prefeito de Salvador, ACM Neto, deu esperanças de que isso pode acontecer em breve.

“Tenho conversado com os dirigentes dos dois maiores clubes profissionais da Bahia, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória, à respeito da possibilidade da retomada de treinamento. Nós vamos examinar até o final de semana os protocolos, que estão bastante avançados. É possível que a partir da próxima semana a gente autorize a retomada desses treinamentos com muitas regras, com muitos critérios”, explicou o gestor em entrevista à TV Bahia.

Ainda de acordo com ACM Neto, em caso de liberação, as atividades vão ter que seguir as orientações de distanciamento e devem ser realizadas em espaços abertos para evitar uma possível propagação do novo coronavírus.

“Somente atividades ao ar livre, sem utilizar academia de musculação, a parte de fisioterapia. Limitando o número de atletas. Com muito rigor. Nada que possa colocar em risco nem a saúde dos atletas nem dos profissionais que trabalham nesses clubes”, continuou o prefeito.

Já em planejamento para essa volta, o Bahia iniciou os testes de covid-19 em funcionários do clube, membros da comissão técnica e jogadores em uma tenda montada no estacionamento da Cidade Tricolor. O procedimento faz parte do protocolo estabelecido pela CBF para que os clubes possam realizar treinos presenciais.



Nas redes sociais, o atacante Gilberto chegou a postar imagens do momento em que a amostra era colhida. O Bahia realizou o teste considerado mais eficaz, que identifica os anticorpos IgG/IgM, responsável por classificar o nível de infecção ou imunização dos pacientes. Além de reconhecer possíveis acometidos pela doença, a ideia do clube é também se prevenir e traçar o perfil epidemiológico dos funcionários.

As coletas foram feitas respeitando as orientações de distanciamento. Os jogadores também foram vacinados para H1N1 e receberam kits com equipamentos de treino que vão ser utilizados no retorno das atividades.

No Vitória, a expectativa é de que os treinos na Toca do Leão sejam retomados já na próxima segunda-feira. O rubro-negro fez o pedido e enviou protocolo de saúde para as autoridades da capital baiana e aguarda a resposta.



Apesar de manter conversas e deixar as coisas alinhadas com a prefeitura de Salvador, o Bahia também mantém negociações com os municípios de Camaçari e Dias D’Ávila, já que a Cidade Tricolor está localizada entre as duas cidades e são elas que precisam autorizar o retorno das atividades no local.

Três meses sem bola

Por conta da pandemia do novo coronavírus, Bahia e Vitória estão próximos de completar três meses com as atividades paralisadas de forma presencial. Assim como outros clubes do país, a dupla baiana concedeu férias coletivas aos elencos durante o mês de abril.

Desde o início de maio, no retorno dos atletas, os jogadores passaram a treinar em casa seguindo orientações dos departamentos de preparação física. A pandemia, por sua vez, levou os clubes a tomar medidas mais duras.

Dias após a paralisação das competições, o Vitória decidiu finalizar o projeto do time sub-23, que estava disputando o Campeonato Baiano. O Bahia seguiu o mesmo caminho e também encerrou a sua equipe de aspirantes que era usada no estadual. Nos dois casos, alguns jogadores foram incorporados ao grupo principal e outros deixaram os clubes.

Mesmo com o retorno aos treinos cada vez mais próximo, não há definição sobre a retomada das competições. Quando o calendário foi paralisado, Bahia e Vitória estavam disputando Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. Até o momento, não há garantias de que os dois torneios vão ser concluídos em campo.

Presidente da Liga do Nordeste, Alexi Portela Jr. concedeu entrevista ao Bahia Notícias e foi firme nas palavras em relação ao Nordestão. “Não existe essa hipótese de cancelar o torneio”, avisou.

Já o presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima, comentou sobre o estadual. “Estamos na expectativa. Vamos seguir o cronograma após a liberação das autoridades. O próximo passo será fazer um conselho técnico e uma nova inscrição dos atletas, mas tudo depende do aval das prefeituras e do governo do Estado. É aguardar”, explicou.

Além das duas competições, o Bahia está na disputa também da Copa Sul-Americana e do Brasileirão, que deveria ter sido iniciado no início de maio. Já o Leão tem a Copa do Brasil e a Série B. Um novo calendário ainda não foi divulgado.