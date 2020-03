Prefeitura exibe produções audiovisuais de artistas locais no YouTube

Com objetivo de entreter a população nos dias de isolamento voluntário e incentivar àqueles que podem que fiquem em casa, a Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), lançou a Conexão FGM. O projeto consiste na exibição de produções audiovisuais de artistas locais no canal da FGM do YouTube.

Serão disponibilizadas duas produções por dia, uma com conteúdo para o público infantil e outra com classificação livre, porém voltada para adultos. Os vídeos ficam no ar de segunda a sexta, das 08h às 21h, e nos finais de semana, das 8h do sábado até às 21h do domingo.

Nesta quinta-feira (26), já está disponível o curta infantil O Eclipse, que conta a história de Mateus, Jana, Claudinha e Juninho, crianças de classe média que se reúnem no playground do prédio para assistirem ao eclipse solar, mas depois de perceberem que os arranha-céus em volta do lugar bloqueiam a visão do sol, precisam se aventurar fora dos limites do prédio e enfrentar os obstáculos que a cidade oferece para tentarem ver o tão esperado fenômeno.

Curta infantil O Eclipse também está disponível nesta quinta-feira (26) (Foto: Divulgação)

O outro filme lançado na quinta é o documentário Orín - Música para os Orixás, com direção de Henrique Duarte. O filme mostra como a Música Popular Brasileira foi muito influenciada, ao longo do tempo, por terreiros de Candomblé, que foram precursores de gêneros que deram origem ao samba, o baião, e até mesmo o funk carioca. Diversos sociólogos, artistas e etnomusicólogos analisam as cantigas sagradas chamadas de Orin na linguagem iorubá.

Nos próximos dias, as outras produções que serão disponibilizadas são:

Sexta-feira (27):

Doido Lelé, com direção de Ceci Alves. Na história, Caetano sonha em ser cantor de rádio na década de 50 e foge todas as noites de casa para tentar, sem sucesso, a sorte no programa de calouros. Até que, uma noite, ele aposta tudo numa louca e definitiva performance.

Retalhos - A Memória Viva de Saramandaia, com direção de Lúcio Lima. O documentário que traz as memórias afetivas de uma comunidade na fala do menino Emerson Almeida e seu sonho de poder levar o nome de Saramandaia ao mundo através de sua arte circense, sempre com um sorriso puro no rosto.

Final de semana:

Videoclipe da música A Paz, composição de MC Manezinho, aluno da Oficina Usina de Cinema do projeto Boca de Brasa, que acontece no Subúrbio 360º. O clipe foi produzido em julho de 2019 e contou com a participação dos alunos da oficina.

O voo do Menino Ícaro, curta que narra a história do garoto de 13 anos, morador de Valéria, que participa do projeto Formando Campeões e tem sua vida modificada com a pratica do jiu-jitsu. O projeto tem Délio Lima como seu criador, ele conta a importância de seu projeto na formação cidadã destes jovens, que vão além das técnicas da arte marcial. Esse documentário é resultado prático da Oficina de Cinema Boca de Brasa realizada em Valéria.

Café com Brasa, um programa em formato de entrevistas com convidados que explicam como funcionam as atividades do Subúrbio 360° e a parceria com o projeto Boca de Brasa. O apresentador Eduardo Moura, aluno da Oficina de Cinema conversará no primeiro episódio do programa com a administração do Subúrbio 360° e com o presidente de Fundação Gregório Mattos para falar das Oficinas Boca de Brasa. Ambos darão informações de como funcionam as diversas oficinas, a ocupação da comunidade nos eventos culturais, entre outros agitos no local.

Lagoa da Paixão Futebol Clube, vídeo sobre as escolinhas de futebol no barro da Lagoa da Paixão e como isso impacta na vida das crianças e jovens que fazem parte dos projetos esportivos que trazem transformação social. As iniciativas de moradores como Laudelino e Claudio serão exemplos de como atuam as escolinhas na comunidade.

Eu sou Boca de Brasa, documentário que conta a história do projeto Boca de Brasa, surgido na década de 1980 e leva arte e cultura aos vários cantos de Salvador.

As produções que serão exibidas nos demais dias ainda não foram divulgadas.