Prefeitura fará live com artistas em homenagem ao aniversário da cidade

Com o novo coronavírus obrigando as pessoas a ficarem em casa, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) divulgou que o perfil turístico de Salvador (@visitsalvadordabahia) fará uma homenagem ao aniversário de 471 anos da cidade, neste domingo (29). Uma live com cantores baianos será realizada no Instagram da página a partir das 12h.

A ação será comandada pela cantora Ju Moraes e também terá participações de Margareth Menezes, Pedro Pondé, Armandinho, Alexandre Peixe e Guga Meyra que mandarão uma mensagem de esperança e superação em formato de música para todo o mundo.

O perfil @visitsalvadordabahia é uma ação de promoção digital da Prefeitura de Salvador, através da Secult, e recebe ações estratégicas de posicionamento da cidade como destino turístico nacional e internacional.

Segundo o titular da Secult, Claudio Tinoco, o objetivo da ação ‘Fica em casa, vai ter live’ é incentivar que as pessoas permaneçam em casa por conta da pandemia mundial do novo coronavírus e que consumam um conteúdo de qualidade com estrelas da música baiana.

“A promoção digital é uma estratégia da Secult que nos traz bastante resultado. Neste momento de retração do turismo, acredito que é uma ótima plataforma para continuar mantendo Salvador no imaginário dos possíveis visitantes e, ao mesmo tempo, conscientizar as pessoas da importância do isolamento social”, afirmou, em nota.