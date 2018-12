Prefeitura finaliza obras de macrodrenagem e recuperação asfáltica em Patamares

Em dias de muitas chuvas em Salvador, a lagoa da Paralela, nas proximidades do Shopping Paralela, costumava não suportar o excesso de água, vasando para além das suas margens, o que dificultava o trânsito na região da grande avenida.

Problema que, segundo a prefeitura, está resolvido pelos próximos 50 anos depois de uma obra de macrodrenagem – criação de vasões que auxiliam o escoamento da água. Nas proximidades, na Avenida Tamburugy, em Patamares, a gestão municipal também realizou uma outra intervenção: toda via, ou seja 26 mil m², passou por uma melhoria asfáltica, além de iluminação em LED e construção de uma ciclovia de 4,3 km.

Rio Trobogy passou por processo de recuperação com o plantio de uma mata ciliar ao seu entorno (Foto: Nilson Marinho/CORREIO)

As obras, que começaram há pelo menos um ano, fazem parte uma série de intervenções na região que só foi possível por meio de um convênio entre a prefeitura e o Ministério das Cidades que demandou R$ 94,4 milhões – maior parte do montante veio do órgão federal, a gestão municipal apenas investiu em obras complementares, como paisagismo e iluminação.

A ambulante Marenir de Sousa, 56 anos, que possui uma barraca de lanches nas proximidades do shopping, descreve como era a via em dias de chuva. "Uma grande quantidade de água vazava tomando parte da pista. Aí, tinha que passar, às vezes, carro por carro", lembra.

O prefeito ACM Neto, que esteve na manhã desta sexta-feira (14) em tour com jornalistas para a apresentação das conclusões das obras, afirmou que o processo de macrodrenagem deve conter o vazamento pelo menos até os próximos 50 anos, segundo técnicos e engenheiros.

Além do auxílio do escoamento da Lagoa da Paralela, os rios Trobogy e Passa Vaca também passaram por uma recuperação ambiental. Já a lagoa do Vale Encantado teve o seu espelho d'água recuperado.

Prefeito visitou obras ao lado do secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Foto: Nilson Marinho/CORREIO)

"É uma obra que traz maior qualidade de vida a partir de facilidade da mobilidade urbana, que traz beleza para região com ciclovia, paisagismo, novo asfalto. Além disso traz, sobretudo preservação do meio ambiente", disse o prefeito.

A ciclovia da avenida, ainda de acordo com o prefeito, possui 3 metros de largura durante toda a sua extensão de 4,3 km. A via também recebeu a reconstrução de 6 km de passeio com 1,5 m de largura. Já a macrodrenagem contou com 3 km de rede subterrânea que vai ajudar a dar celeridade ao escoamento das águas pluviais

"Trouxéssemos toda essa água pelo canal Passa Vaca e Trobogy, onde existe uma bacia de detenção. Conseguimos assim, acabar com os transtornos", acrescenta Almir Melo, secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier