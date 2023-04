Prefeitura inaugura centro socioassistencial para atender 200 crianças na Baixa Fria

O Conjunto Habitacional Baixa Fria I e II, que fica próximo ao bairro de São Marcos, em Salvador, ganhou um Centro de Convivência Socioassistencial (CCS) nesta quarta-feira (5). Um espaço da Prefeitura que vai atender mais de 200 crianças e adolescentes da região dos 6 aos 17 anos. Essa é oitava unidade do tipo que é gerida pela Fundação Cidade Mãe (FCM), órgão responsável pela proteção básica voltada ao público atendido pelo centro.

No CCS, as centenas de crianças e adolescentes vão poder ter acesso, no turno vespertino, a reforço escolar nas disciplinas de português e matemática, além de atividades culturais e oficinas de arte. Presente na entrega, o prefeito Bruno Reis falou que o projeto é um esforço da gestão municipal para implementar o ensino em tempo integral na prática.

"As crianças Baixa Fria já estudam em escolas municipais presentes aqui na região e agora terão acesso a esse espaço. É a aula em tempo integral, como nós chamamos aqui. Os pequenos tem aulas regulares e, depois, todo apoio para otimizar ainda mais a educação", fala Bruno, que reforçou a importância de instalação de projetos em conjuntos habitacionais de baixa renda.

(Betto Jr./Secom ) (Betto Jr./Secom ) (Betto Jr./Secom )

Presidente da FCM, Isabela Argolo também foi ao local para participar da entrega do projeto. Ao falar do CCS, ela destacou que o espaço vai sediar outras atividades e é fruto de uma parceria da fundação com a parte de educação da gestão municipal.

"São 200 crianças e adolescentes impactados pelo projeto. Eles vão ter acesso a essas atividades de reforço escolar e cultura, mas não só. Cursos de qualificação profissional também vão ser implantados. É uma ação que só poderia ser feita com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (Smed)", diz a gestora.

Na oportunidade, o prefeito também aproveitou entregar títulos de propriedade a moradores da Rua Baixa Fria, que foram beneficiados com a construção do conjunto por parte da gestão municipal.