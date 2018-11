Prefeitura inaugura nova iluminação do Dique do Tororó

O Dique do Tororó, em Salvador, ganhou na noite desta quarta-feira (28) uma nova iluminação. A Prefeitura, através da Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), substituiu 277 lâmpadas metálicas para a tecnologia LED, entre elas viárias e decorativas.

Também foram substituídos os projetores responsáveis pelo destaque dos píeres e orixás para a tecnologia LED, antes de vapor metálico, dando um maior e melhor destaque a esses equipamentos e monumentos.

Além do Dique, também foi feita a modernização do parque luminoso do seu entorno com o objetivo de melhorar a iluminação das vias de acesso da região. Em alguns trechos, foi feito o rebaixamento dos circuitos elétricos responsáveis pela energização das luminárias, que estavam aéreos, impactando diretamente na estética do novo cenário. Todo o projeto teve investimento de R$ 800 mil e foi definido a partir de estudos fotométricos.

“Como um dos principais pontos turísticos da cidade, onde milhares de pessoas frequentam para passear ou praticar atividade física, o Dique do Tororó está sendo contemplado com luminárias das mais modernas do Brasil. E assim como no Dique, a Prefeitura está modernizando a iluminação de diversos bairros da cidade, melhorando com isso a qualidade do serviço e reduzindo os custos de manutenção e consumo”, destaca o diretor de Iluminação Pública, Júnior Magalhães.

Do início de 2013 a 1º de agosto desse ano, mais de 15,5 mil novos pontos de iluminação foram implantados na capital baiana e outros 51,5 mil foram modernizados. Salvador conta hoje com 8,7 mil novos pontos de LED. Para essas melhorias foram investidos pouco mais de R$ 93 milhões.