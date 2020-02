 Prefeitura inaugura nova orla de Ondina nesta terça (18)

O prefeito ACM Neto inaugura nesta terça-feira (17), às 9h30, as obras de requalificação da segunda etapa da nova orla de Ondina. A solenidade acontece no calçadão da Avenida Oceânica, em frente ao Camarote Salvador (antigo posto de combustível), em Ondina, e terá ainda a presença do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis.

Faltando dois dias para o início oficial do Carnaval, a prefeitura entregará os trechos requalificados que têm pouco mais de 1,6 km, e vão da Praça das Gordinhas (Eliana Kértesz) até a Praça Orugan e do restaurante Sukiyaki até a Curva da Paciência. As intervenções envolveram colocação de novo asfalto e passeio em concreto, ciclovia, meio-fio em granito, iluminação em LED, drenagem e requalificação da Praça das Gordinhas.

Com as obras, a Praça das Gordinhas terá um binário até a Rua Sabino Silva. A marginal da Avenida Oceânica terá sentido único na direção Rio Vermelho-Barra. Já a avenida terá sentido único na direção Barra-Rio Vermelho.