Prefeitura inaugura novo complexo esportivo em Paripe

Mais do que quadras e um parque, dignidade. "Antes aqui as crianças brincavam na lama, em água de esgoto. Era terrível. A sensação era de que os nossos brincavam num chiqueiro. Agora é diferente. Temos uma estrutura de dar gosto', disse a marisqueira Elma Silva de Lima, 58 anos, deslumbrada com o Complexo Esportivo Jay Márcio Neves.

O complexo foi inaugurado na manhã desta sábado (23), no bairro de Paripe. A obra é da prefeitura de Salvador e custou R$ 1,27 milhão.

"É muito bom chegar aqui e lembrar como era antes e como está agora. Um trabalho primoroso da prefeitura para os moradores de Paripe. É a realização de um sonho antigo da comunidade. Antes, só havia no centro da cidade quadras com grama sintética. Não mais. O Subúrbio sempre foi e sempre será prioridade do nosso trabalho", declarou o prefeito Bruno Reis, após a inauguração do complexo.

A partir de agora, os moradores de Paripe e adjacências passam a aproveitar uma nova área de esportes, convivência e lazer. O complexo está situado na Avenida Carioca de Paripe (próximo à 19ª CIPM) e é composto por uma quadra, campo e praça, que foram completamente requalificadosl. Dentre os serviços realizados estão a reforma do vestiário e arquibancada, drenagem, instalação de grama sintética, pintura e parque infantil.

"A gente precisa disso. A reforma era um desejo de muitos anos, porque o esporte afasta as crianças da marginalidade, que infelizmente está em todo os lugares e aqui em Paripe não é diferente", declarou a dona de casa Margarida Andrade, 55. A inauguração do complexo contou também com as participações da vice-prefeita Ana Paula Matos, do secretário de Manutenção da Cidade, Luciano Sandes, do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, Virgílio Teixeira Daltro, além de outras autoridades e lideranças políticas.