Prefeitura inicia construção de novo camelódromo em Mussurunga

O bairro de Mussurunga ganhará uma nova estrutura para as condições de trabalho de ambulantes que atuam na região. O prefeito Bruno Reis, ao lado do titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Alessandro Lordello, assinou nesta terça-feira (8) a ordem de serviço para a construção de um camelódromo, localizado na Rua Plínio Garcês de Sena - Rótula do Setor C.

Com 1,3 mil m² de área, a estrutura terá capacidade para abrigar 16 boxes com dimensão de 2,35 x 2,35 metros e 113 barracas. O local terá toda a pavimentação recuperada e telhado com cobertura isotérmica, capaz de minimizar os impactos do calor.

O projeto também envolve instalação de iluminação em LED, sistema de drenagem para captação das águas das chuvas capaz de evitar alagamentos, lixeiras e paisagismo com plantio de mudas ornamentais. A obra terá prazo de três meses e investimento de R$867 mil.

O prefeito ressaltou que, assim como as estruturas instaladas em outros locais da cidade, o camelódromo de Mussurunga tem como intuito ordenar e oferecer um ambiente mais agradável e propício para trabalhadores e clientes. “O objetivo é fazer com que as famílias garantam seu sustento e ter um incremento na própria renda, em um lugar mais organizado. A Prefeitura segue na parceria com este segmento tão importante para a economia da nossa cidade, que gera emprego, renda e possibilita que milhares de famílias consigam garantir a sua sobrevivência”, destacou Bruno Reis.

O início das intervenções trouxe expectativas para Fernanda Borges, de 39 anos, proprietária de uma barraca de lanches. “Vai ser importante essa nova estrutura, porque vai dignificar mais o nosso trabalho. Quanto melhor o ambiente, mais clientes e mais vendas”.

Demais iniciativas

O camelódromo de Mussurunga integra um pacote de investimentos municipais para valorização do comércio informal na cidade. A gestão já ofertou qualificação profissional gratuita através de programas como o Sou Salvador e da concessão de financiamento a juros baixos pelo CredSalvador.

Além disso, as feirinhas do Lobato, da Boca do Rio, o camelódromo Riachuelo (Comércio) e da nova Rótula da Feirinha (Cajazeiras X) já foram entregues. Há pouco mais de uma semana, a Prefeitura reinaugurou o Mercado Dois de Julho, que recebeu uma série de melhorias estruturais para os comerciantes e feirantes que trabalham no local.