Prefeitura inicia obra de requalificação no canteiro central da Avenida Centenário

A Prefeitura de Salvador deu início a uma obra de recuperação do canteiro central da Avenida Centenário, nesta segunda-feira (27). A intervenção faz parte do pacote de ações lançado pela Prefeitura para comemorar o aniversário de 474 anos de Salvador.

As obras acontecerão no trecho entre a rótula da Roça da Sabina até o Hospital Santo Amaro – Fundação José Silveira, totalizando cerca de 2 km de extensão. O prazo de conclusão é de seis meses e o investimento será de mais de R$ 4 milhões.

Segundo o prefeito Bruno Reis, a obra trará mais conforto para as pessoas que praticam atividade física na região. “Vamos ocupar essa avenida como um todo, trazendo para ela mais beleza e muito mais qualidade de vida para as pessoas. Temos feito um grande esforço para devolver a cidade ao cidadão”, completou o gestor.

O projeto de recuperação do canteiro da Centenário foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). De acordo com a presidente do órgão, Tânia Scofield, a iniciativa teve como base as demandas dos próprios moradores das comunidades do Calabar e da Roça da Sabina, que solicitaram junto à Prefeitura uma infraestrutura capaz de oferecer diversão e lazer.

Infraestrutura

O projeto da obra prevê a instalação de duas quadras esportivas, 46 bancos metálicos, construção de micro palco, demarcação de pista de caminhada e corrida, quatro áreas de ginástica, três áreas de parque infantil, espaço pet e um quiosque para atividade comercial.

A pavimentação será feita com pedra portuguesa e piso intertravado. O meio-fio será em granito. Além disso, o espaço contará com pergolado, iluminação pública em LED, reforço do paisagismo com plantio de árvores.

Todo o serviço será executado pela Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman). “A intervenção que foi feita aqui já tem muitos anos, e o canteiro da Centenário foi se desgastando. Portanto, iremos fazer a manutenção dessa área ressignificando a via, de forma que o cidadão possa utilizá-la com mais segurança e conforto”, reforçou o titular da pasta, Lázaro Jezler.