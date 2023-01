Prefeitura inscreve para capacitação gratuita de desenvolvedores até dia 18

A Prefeitura de Salvador está com inscrições abertas gratuitamente, até a próxima quarta-feira (18), para o curso presencial de desenvolvedores na plataforma Maker No-Code. A capacitação é oferecida em parceria com a empresa Softwell e possui carga horária de 40 horas. As aulas acontecem no período de 23 de janeiro a 3 de fevereiro, das 8h às 12h, no auditório do Hub Salvador, localizado na Avenida da França, 393, Comércio.

O curso, que emite certificado e integra o “Programa + Conhecimento e Inovação Social”, conduzido pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), disponibiliza 15 vagas presenciais e mais 100 vagas para os interessados em acompanhar as aulas on-line, através de transmissão simultânea. Os interessados devem fazer a inscrição através desse link.

“O Maker No-Code permite o desenvolvimento de softwares e aplicativos corporativos tanto para web quanto para mobile, sem a necessidade de códigos. Temos uma parceria de extremo sucesso com a Softwell, que desejamos triplicar neste ano. Em 2022, mais de 30% dos habilitados por parceria foram contratados pela empresa, e muitos outros aprenderam a criar soluções para vender serviços e abriram seus próprios negócios. É o que esperamos que aconteça com ainda mais força”, disse o diretor de Inovação da Semit, Luis Gaban.

Ele registra que, no último ano, foram realizadas 22 ações para aproximar jovens estudantes de escolas municipais dos ecossistemas de inovação da capital baiana, o que inclui a oferta de oportunidades educativas. “O papel da gestão municipal é fomentar e engajar os soteropolitanos com o que há de mais moderno. As novas tecnologias mostraram, durante a pandemia, que vieram para ficar. Então, seguimos sendo facilitadores daqueles que sonham em tirar uma ideia da cabeça e transformá-la em negócio bem-sucedido”, concluiu o gestor.