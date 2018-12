Prefeitura lança acervo digital como incentivo à leitura

Um acervo digital com títulos disponíveis para leitura em tablet, celular e computadores será lançado nesta segunda-feira (3), às 17h, na Barra. A plataforma Caminhos Digitais da Leitura (disponível aqui) é uma iniciativa da prefeitura em parceria com a Casa Salvador, onde acontece o lançamento. A ferramenta abre um espaço para quem tem o sonho de publicar as próprias obras, num ambiente virtual dentro dos gêneros romance, conto, crônica, cordel ou poesia.

De acordo com Jane Palma, da Gerência de Bibliotecas e Promoção do Livro e Leitura, a ideia é incentivar o hábito da leitura e estimular a produção literária. Ela explica que a inspiração para o desenvolvimento da plataforma foi o aplicativo Wattpad, onde as pessoas podem produzir, dentro do aplicativo, o seu próprio livro. A ação faz parte do projeto Caminhos da Leitura. "Conheci esse aplicativo em 2015, quando uma adolescente me mostrou e me disse que passou a gostar de ler e escrever por conta dele. Ela também passou a consumir mais livros físicos depois disso. Então, eu fui atrás, conhecer e pensar algo que incentivasse os jovens a ler e a escrever também", recorda Jane.

(Foto: Reprodução)

Assim como o Wattpad, que promove vários pequenos concursos que busca incentivar a escrita na plataforma, o Caminhos Digitais da Leitura também fará premiações regulares de modo a manter o interesse constante de publicação e leitura. Hoje, quem acessar o site já poderá ter acesso a alguns títulos de coletâneas e livros do Selo João Ubaldo Ribeiro."Estamos movendo com esse projeto os três pilares da educação: ler, criar e escrever", comenta Jane.

Na plataforma lançada pela prefeitura, a publicação só acontece após validação feita pelo moderador técnico da Fundação Gregório de Mattos (FGM). Sendo assim, o interessado deve ler atentamente o Termo de Compromisso, bem como as instruções, para ter o livro disponibilizado ao público na biblioteca digital da fundação.

Sobre o programa

O Caminhos da Leitura é um programa de arte-educação da Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos, por meio da Gerência de Bibliotecas e Promoção do Livro e Leitura, que visa incentivar o hábito e o prazer da leitura. São promovidos circulação de livros, exposições, contação de histórias, encontros com escritores, oficinas de produção de bonecos e apresentação de Contos Cantados em escolas, bibliotecas e praças da cidade.