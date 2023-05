Prefeitura lança plano pioneiro para desenvolver setor audiovisual em Salvador

A Prefeitura de Salvador lança nesta quinta-feira (18) o SalCine, primeiro plano de desenvolvimento do setor audiovisual da história do município. Idealizado pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), o programa vai aproximar a capital baiana das melhores práticas do Brasil, tornando-a um terreno fértil para iniciativas da área. O evento de lançamento será às 9h, no Cinema da Ufba, no Vale do Canela.

Entre as ações, está a criação da Salvador Film Commission, estrutura que vai atrair gravações de filmes e festivais de cinema, e a construção de um estúdio de grande porte para a cidade. Além disso, serão disponibilizados cursos de capacitação em diferentes áreas e um programa de financiamento de projetos por meio de editais.

Como destaca Pedro Tourinho, titular da Secult, a estratégia do SalCine é trabalhar em várias frentes, dando conta dos desafios que o audiovisual traz. “A primeira é a de formação, em que a gente entra com um projeto de qualificação de mão de obra através de cursos de roteiro e de outros conhecimentos específicos da área. Outra é a de criar uma infraestrutura, elaborando projetos executivos de construção de um estúdio para a população e fortalecer os já existentes”, cita.

“Outra frente é a de geração e atração de negócios, na qual vamos criar a Salvador Film Commission, estrutura que vai desenvolver projetos que facilitem gravações de filmes e outros eventos aqui. Vamos, por exemplo, anunciar de cara patrocínios de alguns festivais de cinema que vão ocorrer ainda neste ano na cidade. E teremos o eixo de financiamento, onde vamos apoiar produções diversas, o maior número que já houve no município”, completou o secretário.

Um núcleo de audiovisual foi criado de maneira inédita na Secult para articular, dentro da estrutura da Prefeitura, ações em prol do audiovisual. Um exemplo são os cursos de capacitação integrantes do SalCine, que serão realizados em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), órgão que já promove programas de formação em sua atividade.

“Teremos uma área da capacitação que será técnica, com cursos em maquinaria, em elétrica, enfim, focado na parte operacional do setor audiovisual. E outras duas áreas mais voltadas para a gestão, com um curso em produção executiva e outro em desenvolvimento de roteiro”, detalha Felipe Dias Rêgo, coordenador do núcleo de audiovisual da Secult.

Negócios - Com a Salvador Film Commission, a capital baiana se aproxima de outras cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e João Pessoa, que possuem estruturas voltadas para atrair e viabilizar gravações em seu território. Uma das suas funções será articular com os demais órgãos da Prefeitura para, por exemplo, isolar ruas e locações onde serão feitas as filmagens ou facilitar a logística dos equipamentos. O objetivo é tornar Salvador uma cidade ‘amigável às filmagens’, ou film friendly, termo usado pelo mercado, e onde a atividade é regulamentada, com regras e processos.

Outra atribuição da Salvador Film Commission será a elaboração de projetos de atração de filmagens para a capital baiana. Uma das propostas é a implantação de um cash rebate, programa que visa reembolsar até 30% dos custos operacionais de uma produtora com hospedagem, contratação de mão de obra local, transporte, entre outros, criando um ambiente mais atrativo. “É um programa de incentivos para trazer investimentos para a cidade, além de gerar empregos aos profissionais daqui, garantindo a nossa cidade nas telas”, explica Felipe Dias Rêgo.

Infraestrutura - Outra ação do SalCine é a elaboração de um projeto executivo para construir um estúdio de grande porte em Salvador, tendo entre 1 mil m² e 3 mil m². A ideia é que, acompanhada dos outros projetos de incentivo movidos pelo município, a estrutura facilite na atração de produções de maior escala para a capital baiana.

“Além disso, vamos oportunizar espaços de gravação já existentes em Salvador. Há, por exemplo, um estúdio que está sendo construído no Trapiche Barnabé que tem 400 m², e a Prefeitura pretende subsidiar a locação desse espaço para produtoras que decidam trabalhar na cidade”, completa Felipe Dias Rêgo.

Financiamento - Parte do valor direcionado para financiamento virá do Governo Federal, através da Lei Paulo Gustavo, e o restante de recursos da Prefeitura de Salvador. Os editais serão geridos pela Fundação Gregório de Mattos (FGM). “Vamos contemplar projetos das mais diversas áreas. Desde gravação de longa-metragens, de curta-metragens, fortalecimento de salas de cinema, projetos de pesquisa, enfim, um leque grande de ações para mobilizar e gerar trabalho para o setor audiovisual”, explica Felipe Dias Rêgo.