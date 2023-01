Prefeitura lança plataforma que reúne serviços municipais

Um site para reunir todos os serviços ofertados pela prefeitura. Esse é o objetivo da plataforma Salvador Digital, lançada nesta segunda-feira (30), que já está disponível para acesso.

O site é dividido por áreas de interesse e também em serviços para cidadão, servidor e empresa. Segundo a prefeitura, a ferramenta servirá como um hub de serviço voltado para o cidadão e, nas próximas etapas, os servidores municipais também serão contemplados com a tecnologia. O Salvador Digital tem como objetivo tornar a capital baiana mais inteligente e facilitar o acesso da população aos serviços públicos municipais.

"A prefeitura passa a ter um portal único de serviços, e através dessa plataforma poderá acessar praticamente todos os serviços da prefeitura, demandando menos tempo, vai poder consumir os serviços que a prefeitura oferece", explicou o prefeito Bruno Reis, durante o lançamento da plataforma.

Ainda segundo Reis, essa tecnologia também vai influenciar na eficiência do trabalho municipal. "A prefeitura terá uma centraçlização das demandas, e com isso poderá prestar políticas públicas mais eficientes, atendendo as reais necessidades das pessoas", analisou.



*com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo