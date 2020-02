Prefeitura lança projeto de educação infantil em parceira com Carlinhos Brown

Paxuá e Paramim agora vão à escola. Os personagens criados pelo cantor Carlinhos Brown fazem parte de um novo programa de educação ambiental lançado em parceria pelo artista e pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Educação (Smed). O programa foi lançado em um show para cerca de 2 mil crianças onde, além de Paxuá, Paramim e Brown, estavam presentes o prefeito ACM Neto e o secretário municipal de educação, Bruno Barral.

Depois do lançamento, os kits começarão a ser distribuídos para as escolas de Educação Infantil. Composto por material didático e contando com uma produção audiovisual - animações com os personagens e com músicas compostas pelo próprio Brown, e acessadas via código QR - cerca de 2 mil kits serão distribuídos, segundo informações da Smed

Os materiais são voltados para crianças de 4 a 5 anos e contam, por exemplo, com livros de colorir, com tracejados, labirintos e cartilha dos personagens da Turma Paxuá e Paramim. Os educadores também terão uma capacitação através de curso EAD.

“A criança vai ter aulas efetivamente de como o meio ambiente dá um retorno para ele, e da importância do cuidado e da preservação. Hoje se fala muito de meio ambiente de forma corretiva. Desde a primeira infância você cuidar disso em termos de conscientização, faz com que, no futuro, você tenha adultos mais conscientes que levem esse tema para suas casas, para os pais, para sua comunidade”, comentou o secretário de educação Bruno Barral.

Presente no lançamento, o prefeito ACM Neto destacou a importância do projeto. “Temos procurado dar todo reforço no pedagógico das nossas crianças, com a prioridade da educação infantil, e estamos trazendo um conteúdo rico, em parceria com Brown que traz de uma forma lúdica uma série de mensagens que são fundamentais para que desde os primeiros anos de vida as nossas crianças possam ter a consciência da preservação da natureza do nosso meio ambiente, e associando tudo isso a música, cor, arte”, disse.

Projeto próprio

Os personagens Paxuá e Paramim, foram criados por Carlinhos Brown, há cinco anos. O desejo era justamente atuar na educação infantil, principalmente falando sobre natureza.

“Esse é um desejo que nasce nos últimos 35 anos, desde que comecei a lidar com educação ambiental. Esse trabalho nasce com o desejo de que a gente tome responsabilidade. A partir das crianças o mundo pode mudar em relação à natureza. Não é brinquedo que eu to trazendo, to trazendo formação, educação, para que as crianças possam ajudar os pais a buscar novos caminhos”, destacou o artista.

No Programa Pertencimento Ambiental, que agora chega às salas de aula do município, Carlinhos contou com ajuda para que os personagens criados por ele pudessem contribuir da melhor forma na educação das crianças. “O material condiz com a necessidade de que precisamos nos preparar mais para lidar com esse tema. Criei os personagens Paxuá e Paramim e busquei auxílio de técnicos. Precisamos tomar um posicionamento, desde quando deixamos um saco plástico à toa, esquecemos uma lata ou até uma tomada ligada ou torneira aberta a um tempo demasiado. As crianças podem reverter nosso processo de extrativista com uma boa educação ambiental”, destacou Brown.

De acordo com informações da Smed, o conteúdo que será distribuído para os alunos está em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular; com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010); e com a Lei 9.795, 27 de abril de 1999, que dispõe sobre educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental.

Quem vai lidar diretamente com o novo kit comemora a novidade. “É muito importante principalmente nessa fase de início de inserção da escola, formar a cidadania da criança, e despertar essa consciência da preservação”, comenta Amélia Dorea, diretora de uma escola no bairro de Luís Anselmo. A diretora levou seus pequenos para o lançamento do projeto que contou com um show de Carlinhos Brown, acompanhado dos personagens.

Entre as várias crianças que se divertiam, o pequeno Enzo, 5 anos, já dava aula de educação ambiental, antes mesmo de aprender com Paxuá e Paramim. “É importante cuidar do planeta né? Lá em casa eu rego as plantas com minha mãe. Achei legal aprender com os índios”, diz ele se referindo à criações de Brown.

*Sob supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier