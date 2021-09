Prefeitura libera realização de eventos esportivos em Salvador

Os eventos esportivos podem voltar a ser realizados em Salvador. A Prefeitura divulgou os protocolos sanitários para a retomada destas atividades nesta segunda-feira (20), em decreto publicado no Diário Oficial do Município.

As novas regras determinam que os eventos esportivos poderão ser realizados de segunda-feira a domingo, sem restrição de horários, exceto para espaços localizados em shopping centers e centros sem acesso independente - estes seguirão o horário de funcionamento dos seus respectivos empreendimentos.

O limite de participantes será de 75% da capacidade total do local, mas não é permitido exceder o limite máximo de pessoas definido na legislação municipal (atualmente, é de mil pessoas). Estão englobados eventos de esportes individuais e coletivos, como corrida, natação e ciclismo.

No decreto, que é assinado pelo gabinete do prefeito, Bruno Reis, não há menção à possibilidade de liberação de torcida nos jogos de futebol. Isso deverá ser avaliado nos próximos dias. De acordo com regras, porém, está vedada a presença de torcida ou qualquer tipo de agrupamento ou público que não seja dos envolvidos com o evento, sendo somente permitido os atletas, participantes e o corpo de colaboradores e organizadores.

Confira abaixo alguns pontos de destaque do protocolo determinado pela Prefeitura: