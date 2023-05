Prefeitura na BA autoriza abate de animais de rua e revoga decreto após repercussão

A prefeitura de Cravolândia, cidade no sudoeste da Bahia, publicou este mês um decreto que autoriza que a administração municipal realize o abate de animais que vivem soltos em vias públicas, caso os tutores dos pets não sejam encontrados. Após a repercussão, no entanto, o decreto foi revogado, segundo aponta o setor jurídico da Prefeitura

De acordo com o decreto 448/2023, publicado no dia 5 de maio, os animais de rua seriam de completa responsabilidade da Prefeitura, que poderia promover "remoção, recolhimento e guarda de animais encontrados soltos em vias e logradouros público do Município". A ação é ilegal e é enquadrada na Lei de Crimes Ambientais.

O texto dizia que animais encontrados nas ruas da cidade devem ser, primeiro, transportados a um local adequado, mas, tratando de um animal de grande porte que não seja possível fazer a apreensão, ele poderá ser sacrificado "a juízo e responsabilidade de médico veterinário indicado pelo órgão competente". A Prefeitura informou que a revogação já consta no Diário Oficial.

Já os animais que tiverem dono ficariam em um depósito por cinco dias, à disposição do proprietário por esse período. Caso não sejam retirados, passam a ser vendidos, doados ou entregues a entidades de pesquisa.

A lei 14.228/2021, no entanto, proíbe, expressamente, o sacrifício de animais recolhidos de ruas, sob pena de prisão de três meses a um ano e multa, previstas pela Lei de Crimes Ambientais.

Repercussão

O decreto ganhou repercussão na cidade e nas redes sociais. Através do Instagram, comentários revoltados foram publicados na conta oficial da Prefeitura de Cravolândia.

"As invés de fazer mutirão de castração, concientizar a população sobre acolhimento, alimentação e afins, até mesmo copiar Curitiba, que dá desconto no IPTU a quem recolhe animais na rua, vocês querem MATAR? EXTERMINAR? A culpa é do animal?", diz um dos comentários.

"A Prefeita da Cidade de Cravolandia tem que responder por essa atrocidade que ela decretou no município. Isso é uma vergonha", diz outro.

Através de nota pelo Instagram, a Prefeitura disse, nesta sexta-feira (19) que não pretende abater animais.