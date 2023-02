Prefeitura promove ação de combate ao Aedes aegypti nos circuitos do Carnaval

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promoveu uma ação de pulverização de inseticida com uso do carro fumacê na manhã desta quinta-feira (23), na região do Campo Grande. A iniciativa do Programa Municipal de Controle das Arboviroses vai percorrer os principais circuitos que participaram da folia, inclusive as localidades que participaram dos carnavais de bairro.

A estratégia reforça as atividades de controle vetorial e prevenção de surtos epidêmicos das doenças provocadas pelo Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, que são realizadas pela pasta durante o verão. A programação especial acontece em quatro ciclos de aplicação, sendo dois antes do Carnaval e dois após a festa.

“Iniciamos esse trabalho antes do Carnaval e vamos dar sequência após a festa. O nosso intuito é eliminar em um curto espaço de tempo um grande quantitativo de mosquitos que por ventura estejam circulando nesses espaços onde aconteceu a festa. Com isso, minimizamos consideravelmente as chances de surtos de arboviroses no período pós-folia”, explica a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Isolina Miguez.

A gestora convoca a população a ser aliada do poder público na luta contra o Aedes. “A pulverização do inseticida é um importante recurso de combate ao mosquito transmissor das arboviroses. No entanto, o principal aliado dessa luta continua sendo a população, evitando acúmulo de águas em recipientes, reservatórios e outros possíveis criadouros do mosquito”, complementa Isolina.