Prefeitura promove vacinação contra gripe no Salvador Shopping

A vacinação da gripe em Salvador terá aplicação das doses em um ponto volante no Salvador Shopping, das 9h30 às 15h30, no piso L2 entre a próxima segunda (27) e quarta-feira (29). Para ter acesso ao imunizante, é necessário ter idade igual ou superior a seis meses de vida e apresentar o documento de identidade ou levar o cartão de vacinação.

Além da ação especial no local, ao lado da loja Alô Bebê, a vacina também pode ser encontrada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em unidades de saúde espalhadas pela capital baiana. A lista com os postos de aplicação pode ser consultada no site www.saude.salvador.ba.gov.br .

A subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos, destacou que o objetivo da estratégia é reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da gripe. “Apesar do imunobiológico utilizado contra a gripe não ter nenhuma relação com o novo coronavírus, ambas as doenças apresentam sintomas semelhantes e as complicações causadas em decorrência das doenças inspiram praticamente os mesmos cuidados. A vacinação também é de suma importância nesse momento para reduzir os impactos dos serviços de saúde em tempos de pandemia de Covid-19”, explicou Doiane.