Prefeitura realiza 58 obras de contenção de encosta em três anos

Entre 2021 e 2023, foram concluídas 58 obras de contenção de encostas pela Prefeitura de Salvador, totalizando um investimento de quase R$57 milhões. Além disso, outras dez obras estão em andamento, com um investimento de R$20 milhões. Há mais 52, que custarão R$45 milhões, a iniciar. Ao todo, desde 2013, já foram realizadas 155 obras, com investimento total de R$170,6 milhões.

As obras garantem mais segurança para as famílias que vivem em áreas de risco, principalmente durante o período de chuvas, que causam tensão e angústia aos moradores dessas regiões.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas da cidade, Luiz Carlos de Souza, a Prefeitura trabalha sempre com medidas preventivas. "Vamos iniciar 52 novas obras em áreas de alto risco. A intervenção é definitiva e devolve a segurança às famílias de cada região que recebe a contenção", afirmou.

Na Rua Carlos Marighella, em São Marcos, foram investidos R$753 mil em um trecho e R$1,7 milhão em outro, com a construção de um muro em alvenaria de pedra, revestimento vegetal e rede de drenagem.

Moradora do bairro há 22 anos, a aposentada Eliene Silva Carvalho de Oliveira, de 61 anos, conta que, com a realização de uma das obras, pode dormir tranquilamente. “Quando eu vim morar aqui era tudo lixo. Tinha muitos ratos. Mas o bairro foi crescendo e, graças a Deus, já posso dormir tranquila”, comemorou.

Outra moradora do prédio, a comunicadora Camila Lima, de 41 anos, explicou que o bloco que reside do Conjunto Colinas de Pituaçu é o maior beneficiado da encosta, que estava bem na beira de um barranco.

“Além do risco iminente de deslizamento quando chovia, pois o prédio ficava bem na beira do barranco, tinha a questão do lixo. A obra foi algo que resgatou a nossa dignidade. As pessoas do prédio têm uma enorme gratidão. Antes, aqui, era lixo de ponta a ponta. A minha filha não passava pela lateral do prédio pelo risco. Agora ela transita numa boa. Hoje, com certeza, a comunidade é muito grata”, declarou Camila.

Já a Rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho, contou com um investimento de R$4,2 milhões no mês passado, que resultou na aplicação de solo grampeado, tela de contenção, passeio em concreto, drenagem e escadaria para auxiliar o escoamento.