Prefeitura reativa drives thru para vacinação de gestantes contra influenza

A partir da próxima segunda-feira (27), gestantes e puérperas - mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias-da capital baiana poderão utilizar um dos quatro drives thru instalados na cidade para se vacinar contra a gripe. Os pontos de imunização funcionarão das 8h às 13h para atendimento exclusivo desse público na Arena Fonte Nova; no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris; e nos dois campus da Faculdade Bahiana de Madicina, nos bairros do Cabula e Brotas.

Para ter acesso as doses, as puérperas deverão apresentar documentação que comprove a que realização do parto nos últimos 45 dias. “Reativaremos os drives para imunização das gestantes e mulheres que deram à luz recentemente. Esse grupo será incorporado ao público alvo dessa etapa da estratégia de vacinação por orientação do Governo do Estado”, explicou Doiane Lemos, subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis.

Além dos drives thru, outros 57 postos de saúde de referência seguirão disponibilizando as doses para os demais grupos eletivos: caminhoneiros, profissionais de transportes coletivo (motoristas e cobradores), portuários, portadores de doenças crônicas e profissionais das forças de segurança e salvamento, além de funcionários do sistema prisional e trabalhadores da saúde.

Os portadores de doenças crônicas deverão apresentar a prescrição médica com o motivo da indicação, ou seja, a patologia que o paciente apresenta. “Como acontece todos os anos, as pessoas com comorbidades tem que apresentar um documento médico que ateste que esse paciente faz parte do grupo de portadores de doença crônica. É importante destacar que de acordo com orientações do Ministério da Saúde, receitas de medicamentos não são consideradas como um documento válido para comprovação do estado de comorbidade”, explicou Doiane.

Iniciada em 23 de março, a mobilização imunizou mais de 401 mil pessoas na capital. 108% dos idosos - cerca de 272 mil indivíduos da terceira idade – e 84% dos trabalhadores da saúde já foram protegidos no município até o momento.