Prefeitura retira sucatas da Praia do Rio Vermelho; tinha até geladeira

A Prefeitura de Salvador realizou a primeira operação de retirada de sucatas e materiais inservíveis da Praia do Rio Vermelho, na manhã desta quarta-feira (25). Essa primeira ação, realizada nas proximidades do Largo de Santana, resultou na notificação de quatro proprietários de barco e na remoção de um dos veículos.

A iniciativa, que tem foco na festa de Iemanjá no próximo dia 2, faz parte da operação Cidade Dez, Sucata Zero, realizada semanalmente em diversos pontos da cidade pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Diretoria de Serviços Públicos (Dsep). O objetivo da operação no Rio Vermelho é deixar a área limpa e melhorar a mobilidade tanto dos barcos como das pessoas que irão ao local no dia 2 de fevereiro levar presentes e prestar homenagens à rainha do mar.

Na semana passada, o órgão realizou uma vistoria na região e, na ocasião, identificou alguns barcos sucateados, restos de geladeira e notificou os proprietários. Hoje, três dos barcos notificados já haviam sido retirados, e o que não foi retirado foi removido para a sede da Guarda Civil Municipal (GCM) na Avenida San Martin. A multa para a retirada é de R$1.050. Nesta quinta-feira (26), a operação será feita nas proximidades da Vila Caramuru e Largo da Mariquita.

"Estamos visando os festejos que serão feitos na próxima semana, por isso, nós estamos recolhendo e fazendo a limpeza. Essa ação contribui com a saúde pública, com a segurança, porque evita que criminosos se escondam para praticar assaltos, com a mobilidade e com a estética da cidade, que é o nosso principal objetivo”, conta Roberto Guerreiro, chefe da operação e do setor de Proteção e Estética da Cidade, vinculado à Dsep.

Balanço

A operação Cidade Dez, Sucata Zero ocorre em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), a Superintendência de Trânsito (Transalvador), Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Prefeitura-Bairro da região.

Ao longo de 2022, 851 sucatas foram notificadas pela Semop, sendo 238 apreendidas e 606 removidas pelos proprietários após a notificação. A Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, foi um dos locais com maior incidência de sucatas.





Antes da apreensão, os agentes da Semop notificam o proprietário do veículo ou material abandonado, para que faça a remoção no prazo de até 72 horas. Em casos urgentes, a retirada pode ser imediata.





Denúncias – A solicitação da remoção de sucatas, como barcos, veículos, geladeiras e demais materiais inservíveis, pode ser feita através do site Fala Salvador, aplicativo ou pelo telefone 156.