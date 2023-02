Prefeitura tenta fretar avião para garantir Ivete no encerramento do Carnaval

O prefeito da capital baiana, Bruno Reis, afirmou que está trabalhando para garantir Ivete Sangalo no encerramento do Carnaval da cidade, nesta terça-feira (21). Durante sua passagem pelo Camarote Salvador 2023, ele contou que está tentando fretar um avião para que a cantora consiga cumprir um show no interior de São Paulo e o desfile no Campo Grande, circuito tradicional da folia de Salvador.

"A gente está tentando fretar um avião para Ivete poder se apresentar aqui a tempo. Se a gente conseguir, vamos ter Ivete amanhã (terça-feira) também, lá no circuito do Centro da cidade. O prefeito também está trabalhando. Conseguimos um avião, falta mais um", contou o gestor municipal.

Durante sua passagem pelo circuito Dodô (Barra-Ondina), Ivete Sangalo conversou sobre o assunto com o prefeito. “Eu estou desde ontem de noite tentando. Fiquei muito honrada com o convite. A gente fez de tudo, ainda está fazendo de tudo. Alguma bagunça a gente vai fazer. Amanhã ou quarta-feira", prometeu a cantora.

Em entrevista ao Alô Alô Bahia, antes do desfile, Ivete explicou que tem um show marcado em São Paulo. “Isso (o convite) me tocou muito. Estou desde a madrugada de ontem tentando resolver. Eu tenho um show em São Paulo, às 22h. Eu preciso respeitar e contemplar as proposições que estavam previamente acordadas, ainda mais que eu tenho respeito à cidade que eu vou, que é São José do Rio Preto”, revelou a estrela global.





