Prefeitura, Tô na Área: pela qualidade de voda

Tem sido prioridade da atual gestão o aperfeiçoamento dos serviços públicos para facilitar o acesso do cidadão, promovendo a melhoria dos mecanismos de controle, rotinas e ações institucionais. Para tal fim se faz necessária a adoção de ações de descentralização administrativa da Prefeitura de Salvador de modo a ampliar a qualidade do atendimento ao cidadão e permitir a sua participação no desenvolvimento da cidade.

Buscando implementar tal objetivo, a Secretaria Geral de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro estruturou o Programa Prefeitura, Tô na Área, criado pelo decreto nº 31.339 de 9 de agosto de 2019, que visa ampliar a presença da administração nas comunidades, oferecendo os mais variados serviços e facilitando a vida do cidadão.

Este programa reforça a meta do prefeito ACM Neto que, desde o início da sua gestão, quer fazer das ruas o seu melhor gabinete, transferindo para uma região administrativa toda a sua equipe, de modo a preservar o compromisso assumido de chegar cada vez mais próximo da população.

São objetivos do programa promover o aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão, observadas as necessidades das comunidades; melhorar a prestação dos serviços públicos através da integração dos órgãos municipais; realizar ações estratégicas de manutenção dos serviços públicos essenciais; prestar serviços nas áreas sociais, de saúde e educação e realizar atividades educativas e culturais nas comunidades.

A diretriz de ampliar a participação da comunidade na gestão pública é de suma relevância em decisões de cunho administrativo, como na aplicação dos recursos e na implantação de ações, bem como para identificar as necessidades daqueles grupos, buscando e elaborando projetos e ações que possam ser implantados.

Considerou-se, ainda, a premissa do acompanhamento dos gestores públicos na elaboração, implementação e execução de ações, programas e projetos que estejam sendo desenvolvidos junto às comunidades.

Em apenas um mês, o Tô Na Área já esteve no Arraial do Retiro, Saramandaia, Boa Vista de São Caetano, Cajazeiras 8, Canabrava, Fazenda Coutos e Arenoso, locais onde foram realizadas 14 inaugurações, 43 ordens de serviço e atendidas cerca de 6 mil pessoas pelo Prefeitura-Bairro Itinerante.

É também conquista do projeto a requalificação de 21 áreas sociais, a retirada de mais de 500 toneladas de lixo das ruas, a aplicação de 370 toneladas de asfalto e a execução de 400 serviços de manutenção. Em acréscimo, foram recuperados cerca de 1.300 metros quadrados de área verde e pintados 30 quilômetros de meio fio nas comunidades.

Várias secretarias e órgãos da Prefeitura, de forma integrada, participam das atividades do Prefeitura, Tô na Área, trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas que mais precisam em nossa cidade.

Este programa será revisado mensalmente para atualização, visando aprimorá-lo pela dinâmica da mudança de cenários, bem como no sentido de, cada vez mais, melhorar o atendimento às necessidades do projeto e da população.





Luiz Galvão é secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro