Prefeitura vence prêmio que reconhece melhores práticas em redes sociais do Brasil

A Prefeitura de Salvador venceu o Prêmio Social Media Gov de Comunicação Pública, que reconhece as melhores práticas em redes sociais de órgãos públicos do Brasil. A Comunicação Digital da capital baiana foi premiada na categoria Influencer, que considera ações realizadas em parceria com influenciadores digitais. A premiação foi entregue em Florianópolis, na última quinta-feira (27).

A secretária municipal de Comunicação (Secom), Renata Vidal, e o diretor de Comunicação Digital de Salvador, PV Bispo, foram os representantes da gestão no evento. A Prefeitura de Salvador foi a única entidade de governo municipal ou estadual do Nordeste a ser premiada. O troféu fez parte da 12ª edição do Redes WeGov, um dos maiores eventos de Comunicação Pública do país, que reuniu profissionais de mídias sociais, publicitários e jornalistas de todo o Brasil.

“Esse prêmio é um reconhecimento ao trabalho que desenvolvemos na comunicação da Prefeitura, é resultado do trabalho integrado que realizamos também com o jornalismo e a publicidade. O prêmio reflete esse momento tão especial que Salvador vive, com a cidade que segue em transformação e bombando no país, e isso para nós é motivo de muito orgulho”, afirmou Renata Vidal.

O prêmio na categoria Influencer levou em conta duas ações da Prefeitura junto a influenciadores digitais e que obtiveram um alto engajamento nas redes. Primeiro, quando presenteou o criador de conteúdo sul-coreano Dropmeoff com uma camisa ‘Salvador Meu País’, promovendo o orgulho da cidade, e quando lançou um vídeo em parceria com a Rainha da Gambiarra promovendo ações como o uso de camisinha e o respeito às mulheres no São João de 2022.

“Esse resultado mostra a valorização do nosso trabalho na comunicação digital, mas principalmente na integração do online com as outras áreas da comunicação. Ser a única Prefeitura do Norte e Nordeste conquistando o prêmio de reconhecimento nacional é um feito muito importante. Não posso deixar de agradecer à minha equipe, que tem feito a diferença diariamente e merece muito esse reconhecimento”, afirmou PV Bispo.

Além da Influencer, a Prefeitura de Salvador concorreu também nas categorias Atitude e Top Envolvimento, sendo a entidade que mais recebeu indicações na premiação. Exército Brasileiro, Prefeitura de Curitiba, Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Senado Federal, Justiça Federal de Santa Catarina (JF-SC) e Ministério Público da Bahia (MP-BA) foram os demais vencedores.