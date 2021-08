'Prefiro entrar no ringue e sair na porrada porque fico menos nervoso', diz o pai de Bia Ferreira

Quando o locutor da arena de boxe em Tóquio indicou o nome de Beatriz Ferreira como finalista olímpica após vitória contra a finlandesa Mira Potkonen, muita gente gritou a plenos pulmões durante a madrugada no Brasil. O orgulho e a satisfação de todos que colocaram o pulmão para trabalhar na comemoração não foi maior do que o de um homem que, na frente da TV, pulava eufórico e emocionado. Seu nome? Raimundo Oliveira, mais conhecido como Sergipe. Pai, treinador e herói de Bia.

Sergipe não viajou para o Japão e acompanha a epopeia de sua filha mais velha da televisão. As únicas companhias são a caçula Maria Antônia, 9 anos, e a esposa. Sobre a filha, ele não esconde o orgulho - pelo talento e por quanto eles batalharam para que ela chegasse a esse nível.

"Desde que a gente morava em Salvador, lá em Nova Brasília, eu ainda lutava e Bia já me acompanhava. O boxe é o DNA dela. É luva, luva. Para mim, não tem como explicar a sensação de ser um pai e treinador de uma finalista olímpica. É nosso sonho, que a gente vem batalhando há tempos atrás de oportunidades. Corremos atrás. Teve momentos que fomos surpreendidos com desclassificação, mas a gente resisitiu, não parou", disse Sergipe ao CORREIO em entrevista por telefone.

Sergipe foi um boxel de respeito aqui na Bahia. Tricampeão baiano, também foi, por duas vezes, campeão brasileiro: primeiro em 1999, no peso galo; e depois em 2002, no super galo. Sergipe também lutou como profissional e tem um card com 45 lutas. Venceu 42 e perdeu outras três. Para fechar o currículo, foi sparring de Popó durante cinco anos na academia Champion, de Luiz Dórea.

Bia no ringue com o pai aguardando confirmação de resultado em luta (Foto: Acervo Pessoal)

Toda essa experiência não é capaz de conter o nervosismo ao ver a filha lutando. "É difícil demais. Eu prefiro entrar no ringue e sair na porrada porque aí sinto menos nervosismo. Você ser pai de um atleta, numa competição dessa, no nível que ela está, é um orgulho muito grande. Pra mim, pra família e para o Brasil", afirma.

A obsessão da família é o ouro. Seria como uma resposta, um carimbo definitivo de que conseguiram vencer. Bia já é campeã mundial, mas, para Sergipe, o ouro olímpico será a chancela definitiva. Os dois conversam sempre e são xodós um do outro. Após a luta, Bia ligou para o pai e os dois já começaram a conversar sobre a final, contra a irlandesa Kellie Anne Harrington, que venceu a tailandesa Sudaporn Seesondee na outra semifinal.

"A adversária dela já vi lutando desde a primeira luta. Não tem bicho de 7 cabeças. Todas ali são as melhores de cada país, mas o entrejogo de Bia é muito agressivo e a menina não aguenta. O jogo de Bia é partir pra cima, eu converso com ela para encaixar golpe no meio, abafar ela toda e não deixar andar", disse o paizão.

Ao CORREIO, Sergipe aproveitou para exaltar o boxe baiano e os profissionais que formam tantos atletas de nível. Bia é a primeira na história a garantir pelo menos a prata no feminino, enquanto Hebert Conceição, outro soteropolitano, vai brigar por mais um ouro, tentando repetir o feito de Robson Conceição.

Bia e Sergipe posam para foto durante sessão (Foto: Giza Gomes/Divulgação)

Para além do mito da formação de gênios baseada na corda de Bell ou pipoca de Kannário, Sergipe diz que há uma série de treinadores e clubes que contribuem para tantos atletas de alto nível saindo aqui da terra.

"Somos um celeiro do boxe. A seleção é cheia de atleta baiano, é onde tem as escolas de boxe como a academia Champion, de onde eu vim e tive uma base boa de treino. Temos Pedro Lima campeão Pan-americano, Adriana Araújo, também da equipe, chegou no bronze e Bia já superou a meta garantindo a prata e indo buscar o ouro", disse.

A disputa do ouro acontece na madrugada de sábado para domingo, às 2h. O papai Sergipe já deu ideia para a filhota, que é uma das mais baixinhas de sua categoria na Olimpíada: partir para cima, garantir o ouro e ficar na altura das adversárias usando o primeiro lugar do pódio para ficar grandona.