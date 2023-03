Prejuízo: veja quanto o Vitória deixou de arrecadar após eliminações precoces

O Vitória fará sua última partida pela Copa do Nordeste diante do Campinense, na próxima quarta-feira (22), e dará sequência a uma intertemporada de um mês até o começo da Série B do Brasileiro, em 14 de abril. Isso porque o Leão está fora das três competições que disputou até aqui na temporada e não tem mais jogos oficiais marcados até o campeonato nacional. As eliminações não impactam diretamente apenas no futebol dentro de campo, mas também nas finanças do clube para o restante do ano.

Assim como nos últimos anos, o rubro-negro vive mais uma temporada com as contas apertadas e luta para se manter em dia com os pagamentos - a pauta foi uma das mais discutidas na eleição do atual presidente do clube, Fábio Mota. O conselho fiscal do clube, de acordo com o orçamento aprovado em janeiro deste ano, previa um valor de pelo menos R$ 6,150 milhões com premiações nos campeonatos deste começo de ano - valor esse que poderia ser superado. Mas até agora o clube fez uma arrecadação de R$ 3,650 milhões na temporada e deixou de ganhar, pelo menos, R$ 4,8 milhões. Entenda a conta.

De acordo com o documento do conselho fiscal, divulgado pelo portal ge, a maior renda de prêmio do Vitória viria da Copa do Brasil. A competição em formato mata-mata é a mais rentável para os clubes brasileiros quando se fala em premiação. O campeão leva para casa mais de 90 milhões acumulados. O Leão entrou na competição com a cota de clubes da Série B, que oferece R$ 1,250 milhão para os participantes da primeira fase.

Mas a eliminação para o Nova Iguaçu impediu que o rubro-negro embolçasse mais R$ 3,5 milhões milhões que viriam com a classificação até a terceira fase. Essa foi a meta imposta pelo conselho fiscal no planejamento financeiro do começo do ano.

Enquanto isso, as disputas do estadual e regional, que não têm as mesmas premiações da Copa do Brasil, poderiam ajudar a equilibrar as contas. Mas ao contrário das expectativas geradas, o Vitória não passou da primeira fase dos dois campeonatos. Enquanto o Baianão era esperado chegar na final, a Copa do Nordeste estava prevista para durar até a semifinal. Pelo estadual, o Vitória embolsou R$ 1,2 milhões da cota de transmissão da TVE, emissora oficial da competição, mas não somou valores pagos de premiação pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Isso porque a FBF prevê pagamento de premiações apenas para os quatro melhores colocados na competição, que vão de R$ 33 mil até R$ 140 mil para o campeão.

Na Copa do Nordeste, o Vitória entrou como participante do pote 2, de acordo com sua classificação no Ranking Nacional de Clubes 2022 da CBF. Nessa fase, cada clube desse pote recebeu R$ 2,4 milhões pela participação. Como ficou de fora das semis, deixou de receber mais R$ 1,2 milhões pela classificação. A premiação final para o campeão pode chegar a R$ 6,4 milhões de reais.

Fazendo esse recorte, o Vitória deixou de arrecadar R$ 1,340 milhão em premiações com os dois campeonatos até aqui. Agora, o clube disputou a Série B e incluiu no orçamento o valor de R$ 8 milhões pagos pela CBF pela participação na Segundona do Brasileirão.

O jogo que selou a eliminação do Vitória na Copa do NE foi justamente o Ba-Vi, no empate em 1x1. Após a partida, o latera-direito Zeca comentou sobre a sequência da temporada sem parte dos valores previstos pelas classificações e reforçou o próprio Fábio Mota teve uma conversa do grupo e que a equipe está empenhada em fazer uma boa Série B e ajudar o clube a equilibrar melhor o setor financeiro.

"Fábio tem nos ajudado bastante, conversou bastante com a gente, sabe muito bem que vários clubes estão passando por uma dificuldade financeira, vários clubes estão lutando para deixar tudo em dia. E às vezes quando a gente não consegue algumas classificações fica meio difícil para o clube no sentido de fluxo de caixa futuro, né? Então a gente tem a Série B que, claro, vai render [ganhos ao clube], porém era muito importante esportivamente e financeiramente classificar o clube", disse após a partida.