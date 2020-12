Premier League: Leicester e United empatam; Aston Villa vence

O Liverpool só joga neste domingo pelo Campeonato Inglês, mas festejou bastante o empate entre Leicester e Manchester United, por 2 a 2, neste sábado, no King Power Stadium, pela 15ª rodada. Com o resultado, os dois times permanecem distantes do líder, que com 31 pontos vê o Leicester (segundo colocado) chegar a 28 e o United (terceiro) a 27.

A partida abriu o Boxing Day, dia emblemático para o futebol inglês que é comemorado dia 26 de dezembro - a rodada após o Natal. Mesmo com estádios vazios em razão da pandemia de covid-19, a tradição se manteve com a realização de jogos de diversas equipes de todas as divisões da Inglaterra.

O jogo em Leicester foi bastante agitado, equilibrado, com os dois times procurando o gol de forma intensa. Rashford, após perder uma grande chance, ao cabecear para fora, abriu o placar, aos 23 minutos, após linda assistência de Bruno Fernandes.

Um erro na saída de bola do United, aos 31 minutos, propiciou o gol de empate dos donos da casa, com um belo chute de fora da área de Barnes.

O jogo ficou ainda mais emocionante nos minutos finais. Lançado de forma magnífica por Cavani, Bruno Fernandes desviou do goleiro Schmeichel para colocar o United mais uma vez em vantagem.

Mas o Leicester não desistiu na busca pelo menos da igualdade no placar e ela veio aos 40 minutos. Perez cruzou da direita e Vardy mostrou rapidez e precisão para bater de primeira e fechar o placar.

Aston Villa cola nos líderes

Já o Aston Vill, recebeu no começo da tarde deste sábado o Crystal Palace no Villa Park, em Birmingham, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Os donos da casa venceram por 3 a 0 e garantiram, por ora, o sexto lugar na tabela da Premier League na rodada do Boxing Day, tradição do futebol britânico de entrar em campo no dia seguinte ao Natal.

Em jogo agitado, o time do treinador Dean Smith iniciou marcando, aos 5 minutos, com lance de Bertrand Traoré. O Aston Villa continuou criando chances e intimidando a equipe de Londres, até que, após receber o segundo cartão amarelo, o zagueiro Tyrone Mings foi expulso ao final do primeiro tempo.

Traoré marcou um dos gols do Aston Villa na partida (Foto: Premier League / Divulgação)

Com um a menos para a segunda etapa, os donos da casa mantiveram a ofensiva, marcando novamente aos 21 minutos, com Kortney Hause, e com Anwar El Ghazi, aos 31 minutos, balançando as redes do goleiro Vicente Guaita. O Aston Villa, após o duelo, encontra-se em sexto lugar, com 25 pontos, enquanto o Crystal Palace permanece no 13º, com 18 pontos.

Menos animados, o Fulham e Southampton se enfrentaram no estádio Craven Cottage. Após empate sem gols, o anfitrião Fulham permanece na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 11 pontos. O Southampton, que vinha de boa e surpreendente campanha antes da derrota para o Manchester City na última rodada, desceu para a 8ª posição, com 25 pontos.