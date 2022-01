Prêmio Baianos do Ano 2021 divulga indicados em seis categorias; VOTE

2021, finalmente, acabou, mas seu legado – para o bem e para o mal – ainda vai perdurar por um bom tempo. Sorte a sua que a coluna Baianidades, do CORREIO, não costuma levar as coisas para o lado da maldade, ao menos na sua forma literal.

São as coisas boas que dominam a seção, comandada pelos jornalistas André Uzêda e João Gabriel Galdea, desde 2019. Perto de completar três anos falando da Bahia e suas histórias em temas relacionados a Arte e Cultura, Humor e Internet, Música, Literatura, Ciência e Esporte, a coluna lança a segunda edição do Prêmio Baianos do Ano, que segue o mesmo formato da edição anterior.

Seis especialistas convidados indicam três destaques do ano em cada uma das categorias. É a partir dessa lista tríplice, que trazem personalidades ou coletivos que brilharam durante o ano, que os leitores escolhem quem é o Baiano do Ano nos respectivos temas.

Indicados

Neste ano, apenas a nadadora Ana Marcela Cunha – vencedora da categoria ESPORTE na edição 2020 – reprisa a presença num Top 3. Ouro na Olimpíada de Tóquio, vai medir forças com outros dois esportistas que também conseguiram tal façanha: o canoísta Isaquias Queiroz e o pugilista Hebert Conceição.

Na categoria ARTE E CULTURA, vencida pela Mostra Itinerante Mahomed Bamba (MIMB), projeto que une cinema e ação social em comunidades de Salvador, tem como indicados esse ano o ator e cineasta Wagner Moura, o produtor cultural Rowney Scott e a vereadora Laina Crisóstomo.

Em MÚSICA, categoria que teve Luedji Luna como vencedora na edição anterior, foram indicados o produtor musical RDD (Rafa Dias), fundador do grupo ÀTTØØXXÁ, além da Orquestra Afrosinfônica e da cantora e compositora Jadsa.

Na LITERATURA, tentam a sucessão no posto conquistado por Itamar Vieira Jr na edição passada os também escritores Clarissa Macedo, Aleilton Fonseca e Lucianny Aparecida.

Na CIÊNCIA, que reconheceu a biomédica e pesquisadora Jaqueline Góes pelos feitos de 2020, os indicados são o dentista Arthur Igor Lima, criador do AfroSaúde; a química e divulgadora científica Kananda Eller, conhecida como Deusa Cientista; e completa a lista o coletivo Rede Covida, projeto de colaboração científica e multidisciplinar focado na pandemia.

Por fim, os indicados na categoria HUMOR E INTERNET, faturada pelo cantor Menor Nico no ano passado, são os influenciadores digitais Cristian Bell, Tiago Souza (Pirikito) e o trio Enderson Cobra e os Gêmeos Fexação.

As listas foram elaboradas por Renato Cordeiro (Arte e Cultura), Julli Rodrigues (Música), Kátia Borges (Literatura), Jorge Gauthier (Ciência), Nereida Albernaz (Humor e Internet) e Herbem Gramacho (Esporte).

Para saber mais sobre os "jurados" e ver as justificativas de cada um para as indicações, CLIQUE AQUI. Ao acessar o hotsite do Baianos do Ano 2021, você poderá votar apenas uma vez por categoria.

A votação será encerrada às 15h da próxima sexta-feira (7), e o resultado será divulgado na coluna Baianidades do Correio de Fim de Semana.