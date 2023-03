Prêmio Barra Mulher faz homenagem a doze mulheres baianas de destaque

Uma noite marcada por brilhantismo, emoção e homenagens para mulheres. Foi assim a cerimônia do Prêmio Barra Mulher, uma das maiores premiações de reconhecimento ao papel feminino na sociedade baiana, que aconteceu na noite desta quinta-feira (9), no Shopping Barra. O evento, que premiou as dez mulheres mais votadas pela Comissão Julgadora e pelo voto popular, nesta edição contemplou também a “Mulher Empreendedora Shopping Barra”, indicada pela Associação de Lojistas do Barra.

Por volta das 19h45, a premiação teve início com a apresentação da mestre de cerimônia e jornalista Camila Marinho e do Coletivo Rumpillezzinho, composto nesta ocasião exclusivamente por integrantes femininas. Em seguida, foram convidadas ao palco as dez mulheres escolhidas pela bancada composta por empresários, jornalistas e representantes de entidades sociais.

As mulheres selecionadas em questão foram a médica oncologista Ana Amélia Viana, a primeira mulher a assumir o cargo de Procuradora Geral do Estado da Bahia, Bárbara Camardelli, a atriz Cyria Coentro, a jornalista Daniela Falcão, a geneticista Helena Pimentel, a presidente do Instituto de Olhos da Bahia, Heliana Diniz, a Diretora adjunta de Assuntos Institucionais da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, Ivana Roberta Couto, a atleta de natação Marília Barreiros, a trancista e turbancista Negra Jhô e a chef Suzana Dias Sapucaia.

Ainda, receberam o troféu de honra ao mérito as irmãs Fátima e Ana Lúcia Berenguer, que há 28 anos iniciaram um pequeno ateliê para confecção de camisetas e shorts para blocos de carnaval, que cresceu e se transformou na conceituada grife baiana de roupas femininas Cambodja. Elas foram eleitas na categoria "Mulheres Empreendedoras Shopping Barra", indicadas pela Associação de Lojistas do Barra.

"Estou com um sentimento de enorme gratidão. Estamos aqui no shopping desde 2002 e caminhamos juntos, somos parceiros de longa data. Nos momentos mais difíceis o Shopping Barra sempre nos ajudou e nós retribuímos depositando toda nossa energia e contribuindo com nossa presença na moda baiana. Somos uma das poucas marcas baianas no shopping, então nada mais é do que muito gratificante ter esse reconhecimento", destacou Fátima Berenguer.

Segundo a gerente de Marketing do Shopping Barra, Karina Brito, a premiação tem justamente como objetivo trazer notoriedade para mulheres que desempenham papéis importantes na sociedade baiana e nem sempre são reconhecidas. "Procuramos a cada ano trazer mulheres que não só são conhecidas no mercado, mas aquelas que também estão no anonimato. São mulheres que transformam, que têm função de responsabilidade e de trazer mais amor e dignidade à vida das pessoas", afirma.

Destaque na cerimônia, a homenageada Negra Jhô subiu ao palco fazendo jus trazendo na cabeça o turbante que é símbolo do seu trabalho e de resistência para a cultura afrodescendente. Ela, que é trançadeira, atriz, turbancista e dançarina, trilhou seu caminho com o axé e não o deixou nem quando caminhou até o púlpito. "O axé é minha liberdade. Eu posso entrar e sair aonde eu quiser, como eu quiser. O axé faz parte de mim, você acha que eu não vou deixar meu nome registrado?", brincou.

"Estou grata de saber que um shopping como o Barra vê nós, mulheres negras, como mulher, mãe e guerreira. Quando uma mulher como Negra Jhô para, outras cem morrem, então nós temos que continuar e agradecer à nossa ancestralidade, aos nossos valores e dizer que juntos somos sempre mais fortes", acrescentou a trancista, que nesta semana também foi homenageada no Especial Retadas, do CORREIO.

Eleita pelo voto popular, Ivana Roberta Couto é diretora adjunta de Assuntos Institucionais da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (ANAF) e atua há 20 anos na Advocacia Geral da União (AGU). Mesmo com uma carreira brilhante e percorrida com muita luta, ela confessa ter ficado surpresa quando soube da indicação ao prêmio.

"A minha vida nunca foi fácil, graças a Deus. Eu nunca tive muita escolha, eu precisava vencer. Não tenho mágoa nenhuma da vida, só gratidão por tudo que aconteceu comigo. E nessa batalha, eu fui andando e cheguei aqui. Eu nem imaginei esse prêmio. Quando me falaram, falei 'não sou eu, não'. Mas era, e esse reconhecimento é um sentimento que traz paz, porque eu nunca passei por cima de ninguém, só de mim mesma. Eu nunca vou deixar de ser eu", garantiu, emocionada.

Conheça o perfil das homenageadas

Ana Amélia Viana

Médica Oncologista, Ana Amélia faz parte de um Comitê dentro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica para divulgar e produzir informações de qualidade, baseada em pesquisa, sobre o impacto das desigualdades sociais, dentre elas o racismo, no tratamento dos pacientes oncológicos. Ela tem se dedicado muito a este projeto e acredita que este é o caminho. Estudo, pesquisa e divulgação destas informações, para fazer um letramento dentro da medicina, um treinamento do olhar do médico para estas desigualdades. Estudiosa e empática, Ana afirma que sente prazer em se conectar ao outro e acha a empatia uma característica fundamental para conseguir estabelecer uma conexão verdadeira. Além disto, gosta de conversar amplamente com a sociedade sobre os temas Diversidade e Inclusão.

Bárbara Camardelli

Professora de Direito Civil da Universidade Católica de Salvador, especialista em Direito de Infraestrutura Pública pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas/SP e MBA em Parcerias Público-privadas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Bárbara Camardelli é a primeira mulher a assumir o cargo de Procuradora Geral do Estado da Bahia em mais de 50 anos de existência da PGE-BA. Nos últimos anos, atuou em importantes questões jurídicas da sociedade baiana, a exemplo da reabertura do antigo Hospital Espanhol, que se transformou em um Centro de Tratamento para acolher pacientes que tinham sintomas graves da Covid-19. Assessorou na modelagem jurídica da criação do vale alimentação estudantil durante a pandemia, e recentemente elaborou a defesa do Arquivo Público, visando à manutenção do patrimônio cultural da Bahia.

Cyria Coentro

A atriz celebra mais de 30 anos de carreira acumulando vários sucessos. Ganhou notoriedade no teatro baiano com a produção Los Catedrásticos e participou de produções da Rede Globo com destaque para as novelas Flor do Caribe, Sete Vidas, Velho Chico e o Tempo Não Para. Marcou sua participação em importantes séries como Sob Pressão e Impuros. Seu trabalho mais recente em TV foi na novela Mar do Sertão, que ainda está no ar, dando vida à personagem Dodôca. Cyria possui plena consciência da relevância do seu papel como artista para a sociedade, tendo a arte como uma ferramenta capaz de sensibilizar, educar, humanizar e esclarecer. Para ela, a arte muda as pessoas. E os artistas, como pessoas públicas, se tornam espelho, que podem e devem conduzir essa influência para fatos e causas nobres e relevantes.

Daniela Falcão

Jornalista, esteve por 10 anos como editora chefe da revista Vogue Brasil e posteriormente, ocupou o cargo de CEO das Edições Globo Condé Nast, à frente das quatro revistas do grupo: Vogue, Casa Vogue, GQ Brasil e Glamour. Em 2017 foi eleita uma das pessoas mais influentes do mundo da moda pela Business of Fashion. Daniela vem alavancando uma verdadeira revolução silenciosa ao criar o Nordestesse: uma plataforma que reúne moda, design e gastronomia de nove estados da região. O primeiro trabalho do programa foi em Salvador, num projeto de aceleração de marcas baianas com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. Hoje, Daniela se divide entre Salvador, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, articulando e divulgando o Nordestesse cuja proposta é convidar o brasileiro a conhecer, consumir e viver o Nordeste em múltiplas plataformas.

Helena Pimentel

Médica Geneticista formada pela Universidade Federal da Bahia - UFBA, fez Especialização em Genética Clinica pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, São Paulo. Com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Genética Médica – SBGM, atua na área de Triagem Neonatal, sendo consultora do Ministério da Saúde. Participa ainda como consultora do Ministério na área de Genética Médica e Doenças Falciformes. Atualmente, executa também a função de gerente do Serviço de Referência de Triagem Neonatal e diretora médica da APAE Salvador e de médica geneticista no Estado da Bahia. No Ministério da Saúde, também trabalhou para colocar a genética no SUS, como uma especialidade como outra qualquer, já que é o médico geneticista é o especialista que faz o diagnóstico e a orientação de tratamento dos pacientes com doenças raras.

Heliana Diniz

Presidente do Instituto de Olhos da Bahia, uma das instituições mais bem conceituadas no Estado. O Instituto é referência em prevenção, diagnóstico e tratamentos associados à cegueira e à baixa visão de crianças, adultos e idosos. Atende ao público em diversas áreas como saúde, educação e assistência social, além de promover o acesso a aulas de informática, biblioteca, oficina de música e atividades esportivas, sendo a única instituição filantrópica no estado para a reabilitação e habilitação da pessoa com deficiência visual. Na sede de seis andares no bairro do Barbalho, uma equipe de mais de 100 profissionais envolvidos em diversas áreas realiza os mais de 11 mil procedimentos mensalmente. Assim como a ampla atuação, as dificuldades financeiras são grandes. Por isso, Heliana tem promovido uma campanha de doações para reformar o ICB, um prédio de mais de 60 anos, e construir novos consultórios para reduzir a fila de espera.

Ivana Roberta Couto

Diretora adjunta de Assuntos Institucionais da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais - ANAFE, Ivana Roberta tem 20 anos na Advocacia Geral da União - AGU. Desde 2005 até hoje sempre exerceu cargos de chefia. Entre outros, chefiou a Procuradoria Federal do Estado de Minas Gerais por quase 5 anos. Depois voltou para a Bahia, onde veio comandar a Procuradoria junto ao IFBAIANO, cumulou na sequência com a chefia da Procuradoria Federal da Bahia, por cerca de quatro anos, e hoje chefia a Procuradoria Federal junto ao IFBA, há 3 anos. Firme e corajosa, chegou a trabalhar na demarcação da Raposa Serra do Sol, como Procuradora Federal e em muitas outras missões delicadas.

Marília Barreiros

Atleta da natação, foi a primeira mulher a realizar a travessia Salvador Mar Grande, desbravando a Baía de Todos os Santos na década de 1950. O feito serviu de inspiração para tantas outras mulheres que se viram capazes de realizar algo tão grandioso e, até então, conquistado apenas por atletas masculinos. A nadadora que, aos 14 anos, recebeu a primeira medalha de ouro como recordista de 100m de nado peito, nunca mais parou de acumular medalhas. Já são 934! Aos 60 anos, Marília ainda quebrou o próprio recorde fazendo 12 km em 2h54. Aos 80 anos, conquistou seis medalhas nas finais do XI Campeonato Sul Americano de Natação Master, que aconteceu em Buenos Aires, na Argentina. E hoje, mesmo aos 85 anos, segue se desafiando e buscando superar os seus próprios recordes.

Negra Jhô

Afirmar sua ancestralidade, negada desde sempre pelas pessoas à sua volta, foi a forma que ela encontrou para lutar contra o racismo e a discriminação. E nessa luta, a menina Valdemira foi dando lugar à Negra Jhô, turbancista, trancista, dançarina, atriz e líder religiosa. Mais que isso: uma referência para mulheres negras em Salvador. Canceriana, filha de Ogum com Iansã, Negra Jhô é também criadora do Instituto Kimundo, organização que trabalha na preservação e valorização da identidade e autoestima de crianças e adolescentes negras de Salvador. Através do instituto, Jhô promove oficinas, exposições e ações em parceria com outras organizações como Olodum e Didá, além de atuar com mulheres encarceradas, que ela chama de justiça restauradora.

Suzana Dias Sapucaia

Dona Suzana, como é mais conhecida, nasceu e cresceu em frente ao mar. Foi onde conheceu o seu marido, pescador, com quem teve dois filhos. Foi do mar da Baía de Todos os Santos que construiu a sua história, na comunidade da Gamboa, no entorno do Solar do Unhão. Após uma longa trajetória, inclusive trabalhando durante anos como lavadeira, conseguiu realizar o sonho de viver da culinária. Após o seu Ré Restaurante fazer sucesso entre clientes de várias partes do país e até de fora, a casa em que viviam foi demolida para levantar um novo restaurante, que coubesse tanto carinho, dedicação e talento. E foi com a sua história que a Netflix levou o nome de Suzana Sapucaia para todo o mundo na série documental Stree Food América Latina, apresentando comidas de rua de vários países, que traduzem a cultura local em pratos saborosos e cheios de amor.

Fátima e Ana Lúcia Berenguer

As irmãs Fátima e Ana Lúcia Berenguer enfrentam os desafios no dia a dia há 28 anos, quando iniciaram um pequeno ateliê para confecção de camisetas e shorts para blocos de carnaval, que cresceu e se transformou na conceituada grife de roupas femininas Cambodja, genuinamente baiana, mas com o pé no mundo. A receita do sucesso foi uma construção cujo alicerce foi a união, o amor e o apoio familiar. Assim se desenvolveu a marca que traz criações inspiradas na exuberância, leveza e na atitude da mulher que conhece o poder que a moda exerce sobre ela. Oriundas de uma família de mulheres fortes criadas para serem independentes e autônomas, as irmãs Berenguer entenderam desde cedo que o poder está em direcionar sua vida para fazer aquilo que se ama.

*Com a orientação da subeditora Fernanda Varela