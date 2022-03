Prêmio Barra Mulher homenageia dez destaques femininos da Bahia

O seu olhar para o que reflete o espelho deve ser transformador. É com essa missão que o prêmio Barra Mulher retoma presencialmente em homenagem ao mês delas. Na tarde de ontem, dez histórias brilharam no palco do terraço do shopping.

Os movimentos delicados de uma bailarina ao som do saxofone e da guitarra da Banda Soul marcaram o início da apresentação da 13° edição do prêmio que premia mulheres anônimas ou famosas com relevância para a bahia. O elenco de homenageadas foi escolhido através de voto aberto pelas redes sociais do Barra, além de uma comissão julgadora que contou com formadores de opinião e, pela primeira vez, todas as mulheres que receberam o troféu na edição anterior.

A estatueta é inspirada na divindade feminina e idealizado pelo designer Ray Vianna. A imagem representa elegância, altivez, respeito e coragem. Nesta edição, as premiadas foram a chef e proprietária do restaurante Preta, Angeluci Figueiredo; Monique Evelle, empresária e fundadora de uma plataforma de empreendedorismo; a cantora Majur; a Capitã Aline, comandante da Base Comunitária do Calabar; Daniela Borges, primeira mulher a presidir a OAB-BA; a médica infectologista Jacy Andrade; Sandra de Assis, cientista e professora; Gisa Maia, fundadora da Associação das Missionárias; Alice Becker, empresária e precursora do Pilates no Brasil e Amabília Almeida, educadora e pioneira na escola construtivista na Bahia.

A cantora Majur subiu no palco quebrando protocolos e esmagando preconceitos. Ela é a primeira mulher trans a ser premiada pelo evento e fez questão de destacar a importância sa iniciativa. ”É surreal esse prêmio. Vocês não devem imaginar a grandiosidade disso, para nós que estamos trabalhando com os movimentos LGBTQIA+ no Brasil. Eu só tenho a agradecer a todas nós que lutamos muito para estar aqui e a todas as mulheres pretas presentes”, disse.



Já a empresária Monique Evelle, 27, falou da responsabilidade que o reconhecimento do prêmio agrega. “É louco estar em um espaço, como um shopping center, onde somos barrados sempre, e agora eu venho para receber um prêmio. Isso deu um choque emocional. Mostra que eu tenho mais responsabilidade, pois toda vez que tem um novo reconhecimento, eu entendo a responsabilidade que é, para passar o bastão”, afirmou.

Comandante da Base Comunitária do Calabar, a Capitã Aline falou sobre a visibilidade positiva do prêmio para o trabalho comunitário. “Esse prêmio é para que o trabalho nas comunidades seja visto e sirva de inspiração para que outras mulheres e pessoas possam fazer a mesma coisa”.

Prêmio Barra Mulher

Desde de 2010, o Barra Mulher já premiou mulheres como as cantoras Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Margareth Menezes, as escritoras Mabel Veloso e Myriam Fraga, a historiadora Consuelo Pondé, a líder religiosa Mãe Stella de Oxóssi e a designer Goya Lopes, entre muitas outras.

Durante todo o mês de março, o Barra também preparou uma ação para todas as mulheres. No piso L1 está instalada uma cabine de espelhos, formando um cenário instagramável para que elas possam levar o conceito do objeto que reflete, através das redes sociais, para provocar a reflexão do olhar da mulher sobre ela mesma. Segundo a organização, a ideia é questionar as diferenças entres as próprias reflexões e a interferência dos preconceitos estruturados na sociedade nessas percepções, para promover um olhar feminino mais transformador.





*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo