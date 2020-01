Prêmio Braskem de Teatro divulga indicados da edição 2020, confira

Foram anunciados na manhã desta segunda-feira (13) os indicados para a 27ª edição do Prêmio Braskem de Teatro. Os espetáculos que concorrerão a um dos principais prêmios da categoria no estado, foram selecionados através de uma comissão julgadora, formada por professores, dramaturgos e diretores baianos, que avaliaram 58 produções exibidas entre quatro de abril e 23 de dezembro de 2019.

A cerimônia que premiará os vencedores das oito categorias acontecerá no Teatro Castro Alves, sem data divulgada, e renderá R$30 mil para Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil e Espetáculo do Interior, enquanto os demais premiados receberão R$5 mil. Entre os principais nomes que aparecem na disputa, a peça Sonho de Uma Noite de Verão na Bahia, dirigida por João Falcão, concorre como melhor espetáculo adulto, junto com Holocausto Brasileiro, Última Chamada, Pele Negra, Máscaras Brancas e Vermelho Melodrama.

A categoria especial que premia as melhores peças do interior do estado será definida após a premiação Festival de Teatro do Interior da Bahia, que dará a oportunidade de cinco espetáculos disputarem o Prêmio Braskem.

Ana Mametto, que atua na montagem de Falcão, concorre como melhor atriz, que ainda terá a presença de Márcia Lima (Holocausto Brasileiro), Edvana Carvalho (Aos 50 Quem Me Aguenta?), Fernanda Beltrão (Dois Pesos, Duas Medidas) e Véu Pessoa (por Vermelho Melodrama). Esta última, que tem direção de Jorge Alencar, lidera o número de indicações, com seis, seguido de Holocausto Brasileiro, de Diego Araúja, com cinco.

Entre os atores, Eduardo Gomes faz a dobradinha com Véu, por Vermelho Melodrama, e quem completa a lista são os artistas Ricardo Fagundes, por Das Coisa Dessa Vida), Jarbas Oliver (Sonho De Uma Noite De Verão Na Bahia, (Israel Barreto (O avô e o rio / Revolução) e Everton Machado (Balada De Um Palhaço).

Entre os infantis, Sarauzinho da Calú, O Jabuti e a Sabedoria do Mundo, Tati Búfala e Eu Vou Te Dar Alegria foram indicadas na categoria.

Confira todos os indicados:

ESPETÁCULO ADULTO

Holocausto Brasileiro

Última Chamada

Pele Negra, Máscaras Brancas

Sonho de uma Noite de Verão na Bahia

Vermelho Melodrama

ESPETÁCULO INFANTOJUVENIL

Sarauzinho da Calú

O Jabuti e a Sabedoria do Mundo

Tati Búfala

Eu vou te dar Alegria

TEXTO

Gildon Oliveira e Jorge Alencar, por Vermelho Melodrama

Aldri Anunciação, por Embarque Imediato

Diego Araúja, por Holocausto Brasileiro

Gildon Oliveira, por Das Coisa Dessa Vida

Luis Antônio Sena Júnior, por Última Chamada

DIREÇÃO

Onisajé (Fernanda Júlia), por Pele Negra, Máscaras Brancas

Thiago Romero, por Última Chamada

Jorge Alencar, por Vermelho Melodrama

João Miguel, por Das Coisa dessa Vida

Diego Araúja, por Holocausto Brasileiro

ATOR

Ricardo Fagundes, por Das Coisa Dessa Vida

Eduardo Gomes, por Vermelho Melodrama

Jarbas Oliver, por Sonho De Uma Noite De Verão Na Bahia

Israel Barreto, por O avô e o rio / Revolução

Everton Machado, por Balada De Um Palhaço

ATRIZ

Márcia Lima, por Holocausto Brasileiro

Edvana Carvalho, por Aos 50 Quem Me Aguenta?

Ana Mametto, por Sonho De Uma Noite De Verão Na Bahia

Véu Pessoa, por Vermelho Melodrama

Fernanda Beltrão, por Dois Pesos, Duas Medidas

REVELAÇÃO

Elisleide Bonfim, pela atuação em Holocausto Brasileiro

Caio Rodrigo, pelo texto de As Cidades

Matheuzza, pela atuação em Pele Negra, Máscaras Brancas

Rodrigo Lélis, pela atuação em Osso

Cristina Leifer, pelo texto de Ensaios Sobre O Fim

CATEGORIA ESPECIAL

Aianne Bilitário e Marcos Lobo, pela cenografia de Escorpião

Luis Santana, pelo figurino e adereços de Vermelho Melodrama

Yacoce Simões, pela direção musical de Sonho de Uma Noite de Verão na Bahia

Euro Pires, pelo figurino de Aos 50 Quem Me Aguenta?

Erick Saboya, pela cenografia de As Cidades