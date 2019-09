Prêmio Correio de Futuro divulga selecionados para entrevista

O CORREIO divulga abaixo as oito equipes que foram aprovadas para a fase de entrevistas do Prêmio Correio de Futuro. Depois da etapa da entrevista, as selecionadas já serão semifinalistas e passarão por um workshop de design thinking no dia 12 de setembro. As melhores seguem para a final, que acontece no dia 20 deste mês.

Os ganhadores vão ter a oportunidade de desenvolver seu projeto contando com a mentoria de profissionais de diversas áreas do CORREIO, e a equipe vencedora ganhará R$ 10 mil em prêmios.

Veja os selecionados:

Equipe 1

-- Fellipe Narde Oliveira da Hora (Bacharedado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia/Ufba)

-- Thiago Santos Moreira (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia/Ufba)

-- Tarcicio Rodrigues Oliveira (Administração/Ufba)

-- Andre Gomes Bahiense (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia/Ufba)

Equipe 2

-- Thiago Santos Moreira (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia/Ufba)

-- Andre Gomes Bahiense (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia/Ufba)

-- Fellipe Narde Oliveira da Hora (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia/Ufba)

-- Jéssica Carolina Teixeira Lima (Design/Ufba)

Equipe 3

-- Yasmin Cíntia Macêdo da Cunha (Jornalismo/Unifacs)

-- Victor Higor Borges Correia (Design/Unifacs)

-- Victor Fernandes Baião Raton (Ciência da Computação/Unifacs)

Equipe 4

-- Elisa Cristina Pie Brotto (Jornalismo/Unifacs)

-- Ícaro Ariel Carneiro Leite (Sistemas de Informação/Uneb)

-- José Diôgo da Silva Carneiro (Sistemas de Informação/Uneb)

-- Fernando Azevedo Maia Junior (Sistemas de Informação/Uneb)

Equipe 5

-- Thídila Salim (Jornalismo/Ufba)

-- Emanuel Estrela Bessa (Ciência da Computação/Unifacs)

-- Carlos Magno (Jornalismo/Ufba)

Equipe 6

-- Carla Galante (Jornalismo/Ufba)

-- Cristiane Schwinden (Jornalismo/Ufba)

-- Daniel Aloisio (Jornalismo/Ufba)

-- Victor Lucca Cerqueira Ferreira (Jornalismo/Ufba)

Equipe 7

-- Marcos Victor dos Santos Fernandes (Engenharia da Computação/Ufba)

-- Jéssica Carolina Teixeira Lima (Design/Ufba)

-- Vinicius Amancio Cerqueira (Jornalismo/FTC)

Equipe 8

-- Débora Oliveira (Jornalismo/UFPE)

-- Saulo Alexandre de Barros (Ciência da Computação/UFPE)

-- Roberto Alfredo Peixoto de Mendonça (Jornalismo/UFPE)

Anualmente, o CORREIO seleciona estudantes de Jornalismo para aprimorar a formação no programa Correio de Futuro. A editora-chefe do jornal, Linda Bezerra, explica o prêmio: “O CORREIO é um jornal inovador, e os desafios da profissão são enormes. As redações, hoje, agregam outros entes, com outras formações. Por isso, abrimos para diferentes áreas”.

Os projetos do prêmio têm foco no digital e uma proposta clara de inovação em áreas do Jornalismo – seja na produção, edição ou apresentação do conteúdo.