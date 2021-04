Prêmio Fundação Pedro Calmon tem prazo prorrogado

A Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBa) vai prorrogar o prazo de execução dos projetos contemplados no Edital 001/2020 do Prêmio Fundação Pedro Calmon até o dia 10 de julho de 2021. A informação será publicada no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (9).

A premiação faz parte do Programa Aldir Blanc Bahia, que tem execução do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. A apresentação do relatório simplificado de atividades pelos proponentes premiados fica adiada também para o dia 30 de julho de 2021.

Ao todo, foram contempladas 346 iniciativas culturais, alcançando 23 dos 27 Territórios de Identidade do Estado da Bahia. A FPC coordenou o edital de premiação que distribuiu investimentos de mais de R$ 11,5 milhões. Foram 22 eventos literários premiados, cada um recebendo R$ 200 mil e outras 95 iniciativas no campo do livro e da leitura que receberam R$ 25 mil cada.

Este é o mesmo valor que foi destinado a 49 projetos na categoria de bibliotecas comunitárias habilitados no resultado. Outras 107 propostas foram contempladas no segmento de memória, premiando pesquisadores livres ou associados, com valor R$ 4.250 mil. Já as 75 instituições no segmento de arquivo receberam R$ 41.250 mil cada para executarem as propostas.