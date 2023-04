Prêmio Mulher Notável reconhece a força de vinte e nove mulheres

Vinte e nove mulheres com trajetórias inspiradoras foram homenageadas durante o Prêmio Mulher Notável, realizado nesta sexta-feira (31), no espaço cultural da Câmara dos Vereadores, em Salvador. Entre elas, a diretora do CORREIO, Renata Correia. Em sua segunda edição, a premiação marcou o encerramento do mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher.

O reconhecimento da força e da luta de todas as homenageadas na busca pela equidade de gênero, no entanto, está eternizado nas estatuetas entregues a elas durante a cerimônia. A missão de entregar o símbolo a Renata Correia foi de sua mãe, a psicóloga de formação Rosário Magalhães. Ao discursar, a diretora do CORREIO não conseguiu esconder a emoção.

"Eu venho de uma família de homens e mulheres muito fortes, meus avós, ACM e Artele; meus pais, Rosário e Antonio Carlos Júnior, e meu irmão ACM Neto. São pessoas que me inspiram e me orgulham muito. E hoje estando à frente do jornal CORREIO, me orgulho de ter o que não se vê no mercado. Hoje o CORREIO é liderado por uma mulher e todas as pessoas que o gerem são mulheres", celebrou Renata.

Ela também é motivo de orgulho para sua mãe e para seu pai Antonio Carlos Júnior. “Muitas mães foram homenageadas hoje e eu, como mãe, ver minha filha entre elas é motivo de orgulho”, disse dona Rosário. “Renata é uma pessoa muito forte, gestora exemplar. Essa homenagem foi muito merecida, por ela tocar uma empresa com muitas mulheres”, disse o pai.

Renata Correia e a mãe, Rosário Magalhães, no Prêmio Mulher Notável (Foto: Paula Fróes/ CORREIO)

Outra mulher a receber o título de Notável foi a enfermeira e estudante de medicina, Rebeca Cardoso, esposa do prefeito de Salvador, Bruno Reis. Ela estava acompanhada pelo gestor e pelo filho do casal, Breno, de 2 anos. Foram eles que entregaram a estatueta a ela. Receber a peça dourada - no formato do busto de uma mulher, posta em uma base de madeira com o nome do prêmio gravado - emocionou a primeira-dama.

Durante sua fala, ela escolheu dedicar o prêmio às mulheres que fizeram parte da sua trajetória, em especial à mãe, dona Dora. "Eu enquanto mãe, enfermeira e estudante de medicina celebro todas as mulheres que me ajudaram a chegar onde estou hoje", destacou a primeira-dama.

Após metade das mulheres notáveis receberem a estatueta, a premiação foi pausada para a apresentação da cantora Ellen Willson. Sua homenagem em forma de música, não à toa, emocionou todos os presentes. "Assim como elas [as homenageadas], eu também vivi muitas lutas e hoje me vejo como uma mulher vitoriosa", contou Ellen.

Sorrisos e lágrimas

Cada mulher que subia ao palco passando pela passarela ligada a ele mesclava expressões de sorrisos e lágrimas no rosto. A repórter da TV Bahia Tarsila Alvarindo escolheu sorrir, mas as primeiras lágrimas logo deram sinal, quando ela começou a falar. "O que hoje me faz me perceber enquanto uma mulher notável é ser inspiração para outras meninas, sobretudo para as crianças pretas que podem acreditar em um futuro", disse a jornalista.

Também estavam na lista de homenageadas a promotora de Justiça Sara Gama; a suboficial da Aeronáutica Najara Silva Paixão; a secretária da Fazenda de Salvador, Giovanna Victer; a guarda municipal GCM Olívia; a procuradora federal Ivana Roberta, e a secretaria municipal de reparação Ivete Sacramento [veja lista completa abaixo].

Todas elas foram anunciadas pela criadora do Prêmio Mulher Notável, a vereadora Ireuda Silva. A ideia de realizar o evento veio da vontade de dar o devido reconhecimento às mulheres que, apesar de grandes, tinham o racismo e o machismo como barreiras. “Todas as mulheres que estão aqui fazem a diferença na sociedade”, destacou a idealizadora. Ao anunciar a última homenageada da noite, ela foi presenteada por Marina Almeida com flores.

O encerramento do evento ficou por conta do discurso do prefeito Bruno Reis e da segunda apresentação da cantora Ellen Willson. O gestor parabenizou as premiadas e destacou a importância do trabalho das mulheres que atuam na prefeitura. “Neste mês em que Salvador completa 474 anos, sabemos que nada disso seria possível sem a presença de todas as mulheres em nossa cidade”, afirmou o gestor.

Confira a lista completa de premiadas:

Jessica Smetak – jornalista e apresentadora

Lorena Dias – jornalista

Carol Rosa – jornalista e apresentadora

Renata Correia – diretora executiva do jornal Correio

Fabíola Mansur – deputada estadual

Lilian Azevedo – procuradora

Gabriele Lima – orientadora jurídica do CREAS

Giovanna Victer – titular da Sefaz Salvador

Iracema Lopes – empresária da Expo Kids

GCM Olívia – guarda municipal

Maria Marighella – presidente da Funarte

Ivana Roberta – procuradora federal

Tarsila Alvarindo – jornalista

Ivete Sacramento – secretária de Reparação de Salvador

Ana Cecília Bandeira – Diretora do Departamento de Polícia Técnica

Gabriela Bahia – ONG Acolhe Mulher

Tatiana Mandelli – empresária

Juliana Ribeiro – cantora

Mari Antunes – cantora – Babado Novo

Capitão de Corveta Adriana Pereira Paes Leme – Marinha do Brasil

Márcia Mendonça – Rádio Excelsior- A voz das Mulheres

Sara Gama – promotora de Justiça

Vina Calmon – Cantora Cheiro de Amor

Eugênia Oliveira – empresária Negga Chic

Ana Paula Magalhães – arquiteta

Marina Vianna – diretora regional Senac Bahia

Jaqueline Pinho – enfermeira e administradora

Iris Oliveira – estilista

Rebeca Cardoso – enfermeira e primeira-dama de Salvador

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela