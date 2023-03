Prêmio Mulheres Notáveis acontece nesta sexta (31), na Câmara Municipal de Salvador

A primeira edição do Prêmio Mulheres Notáveis acontecerá nesta sexta-feira (31), às 18h, no foyer do centro de cultura da Câmara Municipal de Salvador. O objetivo da premiação é reconhecer a força das mulheres que lutam pelos seus direitos e combatem a desigualdade social.

Não à toa, a cerimônia vai acontecer no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Ao todo serão 29 mulheres homenageadas. Entre elas está a diretora do CORREIO, Renata Correia.

Com ela ainda estarão as cantoras Vina Calmon, Mari Antunes e Juliana Ribeiro; a presidente da Funarte, Maria Marighella; a jornalista e apresentadora Jéssica Smetak; a titular da Sefaz Salvador e Giovanna Victer.