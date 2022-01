Preparador de atores de Verdades Secretas é denunciado por violação sexual

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o preparador de elenco Sergio Penna pelo crime de violação sexual mediante fraude. De acordo com o Notícias da TV, informações divulgadas nesta segunda-feira (24) apontam o responsável pelo trabalho com atores de novelas como Verdades Secretas (2015), Amor à Vida (2013) e A Força do Querer (2017) teria abusado de pelo menos quatro alunas que participaram de seus cursos.

A denúncia diz que Penna usou seu prestígio no meio artístico para abusar das alunas. O preparador teria "colocado a mão de duas alunas em seu órgão genital, apertado nádegas de outras duas e também tentado beijar mulheres que participavam das aulas”.

(Sergio Penna/Foto: Reprodução TV Brasil)

Segundo o jornal O Globo, o preparador teria abusado de pelo menos 30 atrizes e, durante as aulas, ele supostamente tocava e beijava mulheres com a justificativa de que estas atitudes integravam o seu método de ensino.

"As investigações mostraram que, em outros momentos, as vítimas chegavam a perceber que havia algum tipo de maldade na investida, porém, o medo de desagradar ao professor e a vontade de não ser prejudicada no meio artístico faziam com que ficassem inertes", explicou o delegado Felipe Santoro ao jornal.