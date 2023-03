Preparativos e ensaios a todo vapor para o show exclusivo no Farol da Barra

Nada mais justo para a cidade do Carnaval do que celebrar seu aniversário de 474 anos com uma festa que avance por semanas. Com eventos acontecendo por toda a capital desde o dia 15 de março, como parte da programação do Festival da Cidade, a comemoração terminará apenas neste domingo (2), com um show histórico no Farol da Barra.

Ivete Sangalo, Luedji Luna, Caetano Veloso e Gilberto Gil ocuparão o palco montado no ponto turístico mais famoso de Salvador neste domingo, a partir das 19h40, com duração de duas horas.

Ivete já avisou que espera todos os baianos no Farol da Barra. “Estou feliz demais por poder comemorar o aniversário de Salvador junto com essa turma linda”, celebrou a artista. O repertório ainda é uma surpresa, mas, segundo revelou a empresária Flora Gil, a música ‘Toda Menina Baiana’ está garantida na lista.

Tanto Gil como Caetano já estão devidamente ensaiados para a apresentação. O autor e intérprete da canção ‘Você é linda’ realizou um ensaio na segunda (27) e o ex-ministro da Cultura ensaiou ontem.

Prefeitura realiza últimos preparativos antes da festa de encerramento (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Enquanto isso, alguns moradores do entorno do Farol da Barra se preparam para receber amigos, principalmente no Edifício Oceania, local privilegiado, onde funciona o camarote Expresso 2222 - da família Gil - durante o Carnaval. O evento aberto ao público não terá camarote, mas um “puxadinho” para as pessoas mais próximas dos cantores.

A vendedora de roupas Joice Junqueira, de 29 anos, também está cheia de expectativa. “Um dos poucos momentos que a gente não se importa de enfrentar um aperto é esse. Quando veremos esse encontro de novo? Não sei. Por isso, mesmo lotando eu não pretendo perder”, enfatizou.

O show completo será transmitido pelo canal do Multishow e no Globo Play. A TV Bahia também vai exibir 30 minutos da apresentação entre o programa Domingão do Huck e o Fantástico. Se ainda assim, alguma pessoa azarada não conseguir acompanhar terá uma nova chance durante a exibição de um compacto do evento, após o Jornal da Globo, na TV Bahia.

À frente dos preparativos da festa, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, enfatiza que este é um momento da cidade celebrar não apenas sua existência, mas também suas belezas e potenciais turísticos e econômicos que provém disso.

“É uma oportunidade extraordinária para a cidade, que vem em um momento muito especial de retomada das atividades culturais. E que já chega emendando com o Carnaval que foi o maior de todos os tempos”, afirma o gestor da pasta, informando que duas torres com telões de led também serão postos na Avenida Oceânica, para exibir o show ao vivo.

A expectativa positiva para a festa é compartilhada pelo Secretário de Turismo e Cultura de Salvador (Secult), Pedro Tourinho. “Vai ser um show único em homenagem à cidade. Quando os artistas foram convidados aceitaram prontamente. E o clima está tão bacana que todas as pessoas envolvidas, tanto da parte dos artistas quanto da produção da Prefeitura estão se empenhando bastante. É Salvador voltando a ocupar um merecido lugar de destaque em todo o país”, contou o secretário.





PROGRAMAÇÃO

29 de março

Exposição “Criador de Sonhos - Figurinos de Miguel Carvalho”

Galeria da Cidade, Teatro Gregório de Mattos





29 de março

10h às 12h e das 13h às 17h

Inscrições Projeto Clube da Cena

Espaço Boca de Brasa - Centro ou pelo perfil do instagram: @bocadebrasa.fgm





29 de março

Inauguração do Busto do Professor Cláudio Veiga

Canteiro da Academia de Letras da Bahia





30 de março

Exposição “Criador de Sonhos - Figurinos de Miguel Carvalho”

Galeria da Cidade, Teatro Gregório de Mattos





30 de março

10h às 12h e das 13h às 17h

Inscrições Projeto Clube da Cena

Espaço Boca de Brasa - Centro ou pelo perfil do instagram: @bocadebrasa.fgm





31 de março

Exposição “Criador de Sonhos - Figurinos de Miguel Carvalho”

Galeria da Cidade, Teatro Gregório de Mattos





31 de março

10h às 12h e das 13h às 17h

Inscrições Projeto Clube da Cena

Espaço Boca de Brasa - Centro ou pelo perfil do instagram: @bocadebrasa.fgm





31 de março

14h às 22h

Feira da Sé - moda, gastronomia, artesanato e literatura

Praça do Campo Grande





31 de março

18h

Show de Elis sob o Canto Negro de Wil Carvalho

Praça do Campo Grande





31 de março

19h

Espetáculo “Maria AO VIVO!”

Teatro Gregório de Mattos

(Centro)





31 de março

19h

Espetáculo “Chiquita Com Dendê”

Espaço Boca de Brasa – Subúrbio 360

(Coutos)





31 de março

19h

Jornada Criativa Boca de Brasa Cajazeiras

Espaço Boca de Brasa - Cajazeiras

(Mercado de Cajazeiras)





31 de março

19h30

Show Orquestra Zeca Freitas

Praça do Campo Grande





31 de março

21h

Show Orquestra Sergio Benutti

Praça do Campo Grande





01 de abril

A partir das 07h

Ocean Man Brazil/ 2023 (uma das maiores competições internacionais de natação em águas abertas)

Barra até Forte de São Marcelo





01 de abril

12h

Exposição de Carros antigos (Mais de 200 carros expostos)

Estacionamento do Parque da Cidade





01 de abril

13h

Desfile Salvador Vai de Cafezinho

Praça do Campo Grande





01 de abril

14h às 22h

Feira da Sé - moda, gastronomia, artesanato e literatura

Praça do Campo Grande





01 de abril

18h

Show "Sapoti - Márcia Short em um Tributo a Ângela Maria"

Praça do Campo Grande





01 de abril

Exposição “Criador de Sonhos - Figurinos de Miguel Carvalho”

Galeria da Cidade, Teatro Gregório de Mattos





01 de abril

19h

Espetáculo “Chiquita Com Dendê”

Teatro Gregório de Mattos

(Centro)





01 de abril

19h

Espetáculo “Godó, o Mensageiro do Vale”

Espaço Boca de Brasa – Cajazeiras

(Mercado de Cajazeiras)





01 de abril

19h

Espetáculo “En(cruz)ilhada”

Espaço Boca de Brasa – Sesi Itapagipe

(Itapagipe)





01 de abril

19h

Espetáculo “a Filha da Monga”

Espaço Boca de Brasa – CEU de Valéria

(Valéria)





01 de abril

19h30

Show Orquestra Paulo Primo

Praça do Campo Grande





01 de abril

21h

Show Orquestra Fred Dantas

Praça do Campo Grande





01 de abril

14h

Aula inaugural do “Festival de Stand Up Comedy da Cidade Baixa”

Espaço Boca de Brasa - Sesi Itapagipe

(Itapagipe)





02 de abril

Exposição “Criador de Sonhos - Figurinos de Miguel Carvalho”

Galeria da Cidade, Teatro Gregório de Mattos





02 de abril

19h

Espetáculo “Chiquita Com Dendê”

Espaço Boca de Brasa – Cajazeiras

(Mercado de Cajazeiras)





02 de abril

09h

Salvador Vai De Cafezinho Ano 2 “Concurso de Carrinhos de Café”

(Pelourinho)





02 de abril

08h

Pedal da Cidade

Local a Definir





02 de abril

11h

Mudei de Nome dará a famosa Volta ao Dique

Dique do Tororó





02 de abril

19h40

Show Ivete, Luedji Luna, Caetano Veloso e Gilberto Gil

Farol da Barra

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela