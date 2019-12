Prepare-se para mais uma temporada de ensaios de Verão

Mais um ano começando e é hora de se preparar para uma nova temporada de ensaios de Verão, que costumam funcionar como aquecimento para o Carnaval. Alguns já são bem tradicionais, como os dos blocos afros Olodum e Cortejo Afro, no Pelourinho.

Xanddy comanda o Harmonia na Melhor Segunda-Feira

Ou a Timbalada, que no ano passado voltou ao seu lugar de origem, o Candyall Guetho Square. A banda que surgiu há 28 anos mostra que não perdeu o fôlego: os ingressos para a apresentação do dia 5 já estão esgotados. Mas quem não conseguiu comprar não precisa ficar desesperado. Outras datas já estão confirmadas: dia 19 de janeiro, 16 de fevereiro e 1 de março.

Ensaio e DVD

Um dia depois da Timbalada, tem a Melhor Segunda feira do Mundo, comandada pelo Harmonia do samba com Xanddy. Neste ano, o evento que acontece no Wet´n Wild com participações de Ludmilla, Tony Salles, Felipe Araújo, Jamily e Ferrugem, terá uma novidade, Como explicou Xanddy em conversa com o CORREIO.

“Nós percebemos que nunca havíamos feito um registro oficial do ensaio, que é um dos projetos mais importantes do Harmonia. Então, concluímos que chegou a hora de eternizá-lo com um DVD. Na primeira edição, dia 06, faremos o DVD da Melhor Segunda. Depois, seguiremos com a nossa programação de ensaios tradicional”.

Depois do Harmonia, será a vez do Baile da Santinha dia 10 de janeiro com o gigante Léo Santana, no mesmo Wet´n Wild com Wesley Safadão, Saia Rodada e Mc Rebecca. E a festa continua com o Cortejo Afro, no Pelourinho; o pranchão de Saulo e Durval na Arena Fonte Nova; os Encontros con Denny Dennan também no Pelô e o Parango na Arena, entre outros.

VEJA OS PRINCIPAIS ENSAIOS DO VERÃO

A melhor segunda-feira do mundo

Atrações: Harmonia do Samba, Ludmilla, Tony Salles, Felipe Araújo, Jamily e Ferrugem.

Quando: 6 de janeiro, às 21h.

Onde: Wet'n Wild (Av. Paralela).

Ingressos: de R$ 50 até R$ 130.

Reguetho 2

Atração: Timbalada

Quando: 5 de janeiro, 19 de janeiro, 16 de fevereiro, 01 de março sempre às 17

Onde: Candyall Guetho Square

Ingressos: esgotados para o dia 5

Baile da Santinha

Atrações: Léo Santana, Wesley Safadão, Saia Rodada e Mc Rebecca

Quando: 10 de janeiro, às 21h.

Onde: Wet'n Wild (Av. Paralela).

Ingressos: de R$ 100 até R$ 300.

Atrações: Psirico com Márcio Victor, Felipe Pezzoni (EVA) e DJ Ralk

Quando: 16 de janeiro, às 15h.

Onde: Casa Clock(Av. Contorno)

Ingressos: R$ 55

Ensaio do Parango

Atrações: Parangolé com Tony Salles, Tiee e atração surpresa

Quando: 12 de janeiro, às 17h

Onde: Arena Fonte Nova (Nazaré).

Ingressos: de R$ 50 até R$ 180.

Cortejo Afro

Atrações: Banda Cortejo Afro e convidados

Quando: 6 de janeiro, às 21h.

Onde: Largo Quincas berro D´Agua (Pelourinho)

Ingressos: de R$ 40 | R$ 20

Encontros de Verão

Atração: Denny Denan e convidados

Quando: 8 de janeiro, às 19h.

Onde: Praça das Artes no Pelourinho (Centro histórico de Salvador0

Ingressos: R$ 50

Axezin Sunset

Atrações: Alexandre Peixe e participação Fanfarra Gravata doida e DJ Papau

Quando: 18 de janeiro, às 17h.

Onde: Bahia Marina (Av. Contorno)

Ingressos: R$ 80

Pranchão Saulo & Durval

Atrações: Saulo Fernandes e Durval Lelys

Quando: 11 de janeiro, às 15hh.

Onde: Arena Fonte Nova (nazaré)

Ingressos: R$ 178 | R$ 89

Terça da Benção do Olodum

Atrações: Banda Olodum e convidados especiais como Jau

Quando: 7 de janeiro, às 20h.

Onde: Largo Tereza Batista no Pelourinho.

Ingressos: R$ 70