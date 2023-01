Presente ecológico para Iemanjá é entregue por comunidade do Solar do Unhão

Em manhã de maré cheia, moradores da comunidade Solar do Unhão e visitantes entregaram à Iemanjá um presente sem vidros, nem plásticos. A 10ª edição do Presente Ecológico para Iemanjá aconteceu neste domingo (29) e levou ao mar, em homenagem à orixá, somente produtos biodegradáveis.

O evento acontece desde janeiro de 2013. Em um dia de sol, com a maré também alta, um manequim surgiu na praia do Solar do Unhão. Os moradores da comunidades decidiram retirar o lixo do mar, o que seria a inspiração para a primeira edição do Presente Ecológico para a rainha das águas salgadas, idealizada por Júlio Costa, morador do local.

Na oferenda montada pelo evento, antecedido por um café da manhã, vão flores e comidas, acompanhadas de uma sereia montada com goma, papelão e fibra. É Júlio quem pinta a sereia, que virou um dos símbolos da comunhão entre fé e zelo ambiental.

Todos os anos, a entrega do presente acontece no domingo antes do 2 de fevereiro, quando acontece a Festa de Iemanjá.