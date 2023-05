Presidente colombiano volta atrás sobre resgate de crianças de acidente de avião

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu desculpas nesta quinta-feira (18) depois de ter informado de maneira errada que três crianças e um bebê haviam sido resgatados vivos na selva amazônica do país, depois de um acidente de avião. Na verdade, as buscas ainda continuam.

Petro usou o Twitter, mesma rede em que anunciou o resgate, para afirmar que ele se equivocou. "Sinto muito pelo que houve", diz o presidente. As Forças Armadas e as comunidades indígenas continuarão em sua busca incansável para dar ao país a notícia que ele tanto espera. Neste momento, não há outra prioridade que não avançar as buscas até encontrá-las. A vida das crianças é o mais importante". A mensagem inicial foi apagada.



Buscas

Os socorristas demoraram nove horas de navegação por rio para alcançarem a região do acidente. O local tem condições hostis, que dificultaram as buscas.

A Força Aérea chegou a sobrevoar a área de mata om um alto-falante reproduzindo uma mensagem gravada pela avó das crianças. Em huitoto, a idosa dizia pedia aos netos para que não avançassem pela mata.

Soldados e indígenas de comunidades próximas ao local da queda encontraram pertences e uma fruta mordida, o que os deu a esperança de que as crianças ainda estivessem vivas.

A aeronave caiu no início do mês e iria rumo a San José del Guaviare, uma das principais cidades da Amazônia colombiana, a cerca de 390 km por terra de Bogotá,quando desapareceu dos radares.

Segundo a Defesa Civil, o piloto reportou problemas no motor da aeronave antes do acidente.