Presidente da CBF abre portas para técnico estrangeiro na Seleção

Há pouco mais de 10 dias, o nome de Pep Guardiola foi ventilado na Seleção Brasileira. Segundo o jornal Marca, ele seria o substituto favorito da CBF o lugar de Tite, após a Copa do Mundo do Catar. Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, porém, negou uma sondagem ao espanhol.

Em entrevista coletiva, o baiano deixou o caminho aberto para um treinador estrangeiro, mas negou que já tenha decidido que o novo comandante da equipe será um gringo.

"Nós não temos o compromisso de que tem que ser um treinador brasileiro (o sucessor de Tite). Assim como não temos a obrigação de que precisa ser um estrangeiro. Na época certa, no tempo certo, vamos tratar desse tema", disse Ednaldo.

O presidente da CBF voltou a negar que ele - ou qualquer outro representante da entidade - tenha procurado Guardiola, que hoje comanda o Manchester City, da Inglaterra. Mas fez elogios ao treinador espanhol.

"A gente reconhece no Guardiola um vencedor, uma pessoa que dispensa qualquer tipo de apresentação. Muito competente, tanto como jogador e como técnico. Mas não houve, por parte da CBF, nem do presidente da CBF, nenhuma autorização para buscar Guardiola para ser o técnico da seleção brasileira. Em tempo algum isso aconteceu", afirmou.

Tite já deixou claro que deixará o comando técnico da Seleção após o Mundial do Catar, seja qual for o resultado do Brasil no campeonato. A Copa está marcada para acontecer entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. Segundo Ednaldo, só depois do torneio é que um substituto será procurado.

"Com relação a situação [da saída] de Tite, só vou tratar tão logo a Copa do Mundo aconteça. Terminou a Copa do Mundo, trataremos dessa situação", finalizou.