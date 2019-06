Presidente da CBF descarta corte e diz ter confiança em Neymar

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, descartou nesta terça-feira a possibilidade de Neymar , alvo de acusação de estupro, ser cortado do grupo da seleção brasileira que vai disputar a Copa América no país a partir de 14 de junho. O dirigente declarou que tem total confiança no jogador neste caso.



"Não há expectativa alguma de que Neymar não esteja na seleção. Estamos acompanhando atentamente com total confiança no Neymar ", afirmou o dirigente, em entrevista ao SporTV em Paris, onde está para participar do Congresso da Fifa. Foi a primeira vez que o dirigente da CBF se posicionou sobre o caso.



Assim, Caboclo adotou um discurso parecido ao de Tite, o técnico da seleção brasileira, que na segunda-feira declarou que não poderia julgar Neymar , mas que o atacante sempre foi leal em todos os assuntos pessoais com os quais eles lidaram na equipe.



Caboclo também explicou que após a revelação da denúncia contra Neymar , no fim de semana, ele conversou com Neymar da Silva Santos, o pai do jogador, mas não diretamente com o atleta do PSG. "Eu tenho conversado com os advogados, com o pai e dado o apoio que a CBF tem de dar. Ele está muito bem amparado", acrescentou.



O presidente da CBF também assegurou que a Seleção está "blindada" ao clima externo envolvendo a acusação contra Neymar , algo fundamental em sua avaliação para o Brasil ter êxito na disputa da Copa América. E garantiu que a sua gestão lida com a situação com tranquilidade. "Tratando com naturalidade. O mais importante é manter o ambiente da Seleção, dos jogadores, com o clima de competição em alta para que isso não afete o desempenho e o dia a dia", concluiu o dirigente.



No último sábado, veio a público um B.O. registrado por uma mulher em São Paulo no dia anterior. Ela acusa Neymar de tê-la estuprado em Paris, para onde viajou a convite do jogador, no dia 15 de maio. No B.O., ela afirmou que o atacante estava aparentemente embriagado, e após conversarem e trocarem carícias no hotel onde ela estava hospedada, ele se tornou agressivo e "mediante violência, praticou relação sexual contra a vontade da vítima".



Desde que a acusação de estupro contra Neymar veio à tona, no sábado, o tema é tratado com muita discrição na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O atacante segue a rotina de treinos na preparação para a Copa América, sendo que na quarta-feira o Brasil vai enfrentar o Catar em amistoso no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O camisa 10 está garantido no time, segundo Tite.



Neymar também foi intimado a depor na próxima sexta-feira (7), na investigação por suposto crime virtual cometido por ele com o vídeo que contém fotos íntimas da mulher que o acusa de estupro.



A assessoria jurídica da CBF, que está ajudando a defesa do jogador, solicitou o adiamento da oitiva para a próxima semana. O motivo é que Neymar estará em Porto Alegre na sexta, concentrado para o amistoso da seleção brasileira contra Honduras, marcado para domingo (9).