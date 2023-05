Presidente da CPI do MST volta a ser investigado por atos antidemocráticos

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou a retomada das investigações lideradas pela Polícia Federal sobre as investigações da suposta participação do deputado Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS) em atos antidemocráticos.

Zucco, que é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga invasões de terras pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), é suspeito de patrocinar e incentivar os atos antidemocráticos no Rio Grande do Sul e em Brasília contra o resultado das eleições de 2022. O pedido de investigação havia começado no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, mas, como Zucco tem foro privilegiado, a análise foi passada para o STF.

Moraes decidiu, na última sexta (19), que a PF analise se há indícios de crime na conduta do parlamentar. “Encaminhe-se os autos à Polícia Federal, para continuidade das investigações”, escreveu o ministro.

Em nota divulgada pela assessoria, o parlamentar disse estar tranquilo sobre as investigações, negou que tenha cometido qualquer crime e falou em instrumentalização para atuação política pelo momento em que ele atua na CPI do MST.