Presidente da Fifa ignora protesto contra Libertadores em Madri

Presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino aprovou a decisão da Conmebol de transferir a final da Copa Libertadores para Madri. O dirigente também deu pouca importância ao pronunciamento emitido pelo River Plate neste sábado (1º), em que o clube argentino se manifestou contra a mudança da sede da partida contra o Boca Juniors.



"No futebol, sempre se deve jogar", disse Infantino, durante a reunião do G20 em Buenos Aires, capital da Argentina, onde chefes das principais economias do mundo estão reunidos.

"O que aconteceu não tem desculpa. É uma partida de futebol, não uma guerra ou uma batalha. Esperamos que esse jogo marque um antes e um depois para o futebol sul-americano", discursou o dirigente.



A partida de volta da final da Libertadores, marcada para o último sábado, não foi realizada porque jogadores do Boca Juniors foram atingidos por pedras durante a chegada do ônibus da equipe ao estádio Monumental de Nuñez, onde o River Plate seria mandante do duelo.

No duelo de ida, em La Bombonera, os rivais empataram por 2 a 2.



"A Fifa aprovou a decisão", disse Infantino sobre a transferência da sede para o estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Na última quinta-feira, a Conmebol anunciou a mudança do local e a data de realização do duelo para o próximo dia 9.



"Sabemos da rivalidade e do que ocorreu. A Conmebol acredita que não seria correto jogar por aqui (América do Sul). Essa é uma situação excepcional", afirmou Infantino, quando perguntado se o caso pode motivar outras confederações a também retirarem as finais de competições de seus continentes.