Presidente da La Liga vê Argentina e França melhores que Brasil na Copa

Sempre polêmico, o presidente da LaLiga, que organiza o Campeonato Espanhol, resolveu dar uma provocada nos brasileiros ao não ver a seleção de Tite favorita na Copa do Mundo do Catar. Na visão de Javier Tebas, Argentina e depois França estão melhores e na frente da seleção canarinho.

"Como sempre a Argentina é favorita na Copa. E a França. É só pensar em Mbappé, Benzema, os jogadores que estão por aí", afirmou Tebas, à ESPN, antes de falar do time de Tite. "O Brasil não vejo tão favorito. É sempre favorito para a história, mas não vejo tão bem quanto à França", provocou.

Tebas ignora a boa fase de Neymar no futebol francês e também o fato de ter jogadores brasileiros brilhando no principal time espanhol do momento: o Real Madrid. Vini Jr, Rodrygo e Eder Militão, mantém a regularidade do campeão da Europa. Sem contar Casemiro que deixou o clube recentemente e Raphinha no Barcelona

O dirigente da LaLiga adora se envolver em polêmicas. Sobretudo com jogadores e com o time do Barcelona, a quem vive detonando a falta de resultados ou mesmo critica abertamente a postura de determinados jogadores, como Piqué.

Domingo, Real Madrid e Barcelona vão se enfrentar no Santiago Bernabéu e, na visão de Tebas, será um clássico muito mais atrativo pelas ausências de Messi e Cristiano Ronaldo, estrelas mundiais que abrilhantaram o embate quando defendiam os clubes catalão e merengue, respectivamente.

"O clássico está acima da classificação. E desde que Messi e Cristiano Ronaldo saíram, tivemos mais atração", garantiu, indo em direção contrária dos torcedores, que não se cansam de lamentar a ausência dos grandes ídolos.