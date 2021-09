Presidente de time mineiro é preso por posse de armas sem registro

A Polícia Civil confirmou, nesta segunda-feira (13), a prisão em flagrante do presidente do Tupi, José Luiz Mauler Júnior, por posse de armas de fogo sem registro. O dirigente não pagou a fiança de R$ 50 mil e foi conduzido ao Centro de Remanejamento Provisório (Ceresp) em Juiz de Fora, onde irá passar a noite.

Segundo o site ge, familiares do presidente tentaram viabilizar o pagamento do valor estipulado, mas as formas de depósito, associadas a aplicativos bancários, não foram suficientes para que a fiança fosse quitada, seguindo os protocolos exigidos pela Polícia Civil.

Independente se pagar a fiança ou não, o dirigente terá que responder sobre a posse do armamento e das munições. Três armas de fogo, todas sem registro, foram encontradas na casa de Juninho, nesta segunda-feira. Também foram apreendidos computadores e documentos na sede social do clube, além do celular do presidente do Tupi.

Armas de fogo foram apreendidas na casa do presidente do Tupi

(Foto: Polícia Civil/Divulgação)

O material foi apreendido após o cumprimento de mandados de busca e apreensão, que tiveram origem a partir de um inquérito que investiga uma série de irregularidades na base do Tupi. A delegada da 4ª Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora, Ione Barbosa, disse que há indícios de práticas compatíveis com estelionato na condução das peneiras.

De acordo com o ge, a Polícia Civil estuda fazer um pedido de prisão preventiva de Juninho por conta do eventual desaparecimento de documentos relativos ao clube.

José Luiz Mauler Júnior está no terceiro mandato à frente do Tupi. Ele foi presidente do Alvinegro nos triênios 1999-2001 e 2002-2004 e, atualmente, havia sido eleito para 2020-2022. Mas, em votação, os associados definiram a extensão do mandato até o final de 2023.