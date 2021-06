Presidente do Atlético de Alagoinhas se descontrola e ataca radialista em programa

Campeão baiano após derrotar por 3 a 2 o Bahia de Feira, no mês passado, o Atlético de Alagoinhas agora é centro de uma confusão envolvendo o presidente do clube, Albino Leite, e o jornalista Reinaldo Silva, da Rádio 93 FM de Alagoinhas. Na última quinta-feira (10), durante a apresentação do programa Conexão Notícias, o radialista e o presidente do Carcará tiveram uma discussão acalorada. O jornalista acusa Leite de agressão verbal e de ter tentado agredi-lo fisicamente ao final do programa. A origem da discussão partiu de um comentário feito pelo radialista criticando um suposto não repasse de valores da premiação aos atletas do time alagoinhense.

Silva diz que recebeu uma denúncia no domingo (6) de que os jogadores do time estavam se queixando que a Federação Baiana de Futebol (FBF) já havia repassado o dinheiro da premiação para o presidente e à diretoria, mas eles ainda não tinham recebido o pagamento. “Alguns jogadores se dirigiram até mim dizendo que estavam com salários atrasados e sem receber a premiação. Fiz o comentário na rádio, na quinta-feira (10) e, no mesmo dia, o presidente falou com o diretor da rádio pedindo direito de resposta amigavelmente”, conta.

“Ele já chegou dizendo que eu deveria ter ligado para ele, levantando a voz, me ameaçando. Depois do programa ele retornou ao estúdio para tentar me agredir. Foi uma atitude desastrosa”, complementa.

Em trechos do vídeo da entrevista, é possível ver o cartola bastante irritado, dando tapas na mesa e se dirigindo ao jornalista em tom alto. "Você não tá falando com cachorro aqui não, p... Me respeite. Me obedeça, seu p... Você faz uma merda dessa com o Atlético de Alagoinhas e quer que eu faça o que?", diz. O momento acalorado ocorre logo após o radialista interrompê-lo dizendo que o tempo de entrevista havia acabado. Em outro vídeo, de imagens internas da rádio, dá para ouvir a discussão de Albino Leite com o radialista, e um trecho em que o presidente é contido por um rapaz que se identifica como policial.

O jornalista Reinaldo Silva informou que vai registrar boletim de ocorrência contra Albino Leite e já está recebendo suporte e orientações de advogado particular e do Sindicato dos Trabalhadores em Rádio, TV e Publicidade do Estado da Bahia (Sinterp). "Sou atleticano, sempre vesti a camisa do Atlético e esse cidadão me vem com essa truculência”, lamenta.

Na tarde desta segunda-feira (14), o clube publicou uma nota de esclarecimento em seu perfil do instagram assinada por Albino Leite. Nela, o presidente alega que a diretoria do Alagoinhas Atlético Clube “foi surpreendida com uma denúncia, divulgada no programa Conexão Notícias, da emissora de rádio 93 FM de Alagoinhas, acerca do não pagamento da premiação aos jogadores pela conquista do campeonato baiano e greve do elenco” e que, durante a entrevista, ao “questionar a ausência da apuração prévia”, foi interrompido diversas vezes, de forma “deselegante”.

“Ouvi do apresentador frases do tipo: ‘Não tenho obrigação de ligar para ninguém’ e ‘a denúncia foi feita e eu jogo no ar’. O apresentador chegou a orientar o operador de áudio a cortar o microfone que eu utilizava na condição de entrevistado. Posteriormente, tentou encerrar a minha participação com um abrupto ‘Seu tempo acabou!’”, destaca em nota.

O diretor do time, Luiz Matos Junior, saiu em defesa do presidente do clube. “Pegou informações erradas e fica dizendo que os jogadores falaram. Colocou palavras na boca dos outros, foi infeliz em dizer que o clube já tinha recebido a premiação completa e não pagou os atletas”, condena Matos. Sobre o repasse da premiação pela conquista do estadual de 2021, Matos diz que o Clube prometeu o valor integral de R$135 mil reais aos jogadores, e que já foi antecipado R$30 mil. Porém, segundo ele, o clube ainda aguarda o recebimento da quantia integral para pagar os atletas.

“A maioria da cidade está ‘escrachando’ ele (o jornalista). Não teve agressão, teve um aumento de voz pelos dois lados, mas ele (o jornalista) foi infeliz em parte maior, também tratou o presidente de forma exagerada”, defende Matos. De acordo com o diretor do time, o Clube promoverá uma live, ainda sem previsão, para prestar mais esclarecimentos aos torcedores.

O Sinterp também emitiu nota, repudiando o comportamento de Albino Leite e se solidarizando ao radialista Reinaldo Silva. “Lamentamos profundamente o desequilíbrio desse gestor de uma agremiação desportiva, sendo um péssimo exemplo para qualquer administrador, onde deveria estar apresentando justificativa plausível e convincente para todos os simpatizantes e torcedores do Clube Atlético de Alagoinhas no município de Alagoinhas”.



*Sob supervisão da subeditora Carol Neves